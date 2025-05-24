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Книга рецептів

Фокача з сардинами: порадуйте рідних смакотою

20:06 24 травня 2025
Фокача із сардинами

Фокача — це італійський хліб, який готують з того ж тіста, що і основу для піци. Фокача буває круглою, прямокутною, товстою або тонкою — все залежить від вподобань людини, яка готує. Начинку на поверхні фокачі також можна додавати за власними вподобаннями. Або ж приготувати без начинки. Сардини, в’ялені томати, оливки, сир, часник, цибуля, сушені трави — обирайте фокачу на будь-який смак, ділиться кулінарка Світлана Климовська.

Інгредієнти:

  • 400 г борошна
  • 10 г сухих дріжджів
  • 200−220 г теплої води
  • 60 г оливкової олії
  • Сіль
  • 1 баночка португальських або іспанських сардин
  • 7 шт. в’ялених томатів
  • 30 г пармезану
  • Сушений розмарин
  • Оливкова олія для змащування

Приготування

У велику миску налити теплу воду, додати дріжджі та розмішати. До води з дріжджами всипати борошно, сіль та влити олію. Замісити м’яке тісто. В комбайні можна замісити насадкою гак. Викласти тісто в миску, змащену оливковою олією, накрити харчовою плівкою та рушником. Поставити в тепле місце на 1 годину.

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Вислати пергаментом велике деко 30/25. Викласти тісто і розрівняти руками. Змастити оливковою олією. Накрити рушником та залишити на 30 хв.

Пальцями зробіть на поверхні тіста отвори, але не дістаючи дна. Додати начинку та збризнути олією.

Випікати при 180 градусах до 30 хв. Подавати гарячою.

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