Розкидайте навколо герані й будете насолоджуватись рясним цвітінням

Хоча вирощування герані не є особливо складним, існує простий спосіб зробити так, щоб вона цвіла ще рясніше. Секрет криється в домашніх добривах, які можна приготувати з кухонних відходів. Завдяки їм ваші квіти радуватимуть сусідів, а вікна стануть справжньою окрасою. Одним з таких добрив є… яєчна шкаралупа. Хоча на перший погляд вона може здатися відходами, насправді це справжня скарбниця поживних речовин для рослин.

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Яєчна шкаралупа є джерелом кальцію, калію, заліза, цинку та фосфору — мінералів, які зміцнюють клітинну структуру рослин, захищають їх від хвороб та прискорюють зростання.

Регулярне внесення добрив, виготовлених з подрібненої яєчної шкаралупи, може зробити герань здоровішою, пишнішою та стійкішою до несприятливих умов. Приготувати таке добриво надзвичайно просто.

Просто ретельно подрібніть шкаралупу та розсипте навколо рослин. Ви можете злегка присипати її ґрунтом, а потім полити герані. Таку обробку потрібно проводити лише один раз протягом періоду цвітіння, щоб рослини отримали необхідну кількість поживних речовин, пише Оnet.

Окрім підживлення, варто пам’ятати кілька основних правил догляду за геранню. Ці рослини найкраще почуваються на сонячних балконах або в півтіні. Вони невибагливі до ґрунту — достатньо універсального ґрунту для квітучих рослин. Під час посадки дотримуйтесь достатньої відстані між саджанцями, оскільки герані мають властивість розростатися.

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Хоча герані відносно посухостійкі, пам'ятайте про регулярний полив. Воду слід лити безпосередньо на ґрунт, а не на листя, щоб уникнути ризику грибкових захворювань. Найкраще поливати їх вранці або ввечері, особливо в спекотні дні, щоб уникнути сонячних опіків.

Нагадаємо про найважливіші правила розмноження герані влітку.

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