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В Німеччині розкрили правду: Україна давно отримала дозвіл бити по росії
Те, що сказав канцлер Мерц про використання Україною зброї з Німеччини, насправді не є чимось новим. Інші союзники давно зняли свої обмеження, каже Ніко Ланге — старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні. І Німеччина просто наслідувала їхній приклад, повідомляє N-tv.
«Це насправді не нове. Під час свого візиту до Фінляндії Мерц заявив, що він лише описав те, «що мало місце вже кілька місяців, а саме те, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує за межами власних кордонів, проти військових цілей на території росії». Це положення буде ефективним лише за умови, що Німеччина також почне постачати зброю та боєприпаси з більшою дальністю стрільби.
З українського боку ми чуємо: наразі немає жодної зброї чи боєприпасів з Німеччини, на які це поширюється. В українців справді є ракетні установки MARS II, які стріляють реактивною артилерією. Але боєприпаси для цього надходять лише зі США. Це боєприпаси, подібні до тих, що використовуються для реактивної системи залпового вогню HIMARS. А коли йдеться про американські боєприпаси, те, що кажуть американці, має вирішальне значення. Але вони вже давно зняли обмеження на дальність. Добре, що єдине розумне військове регулювання з самого початку тепер поширюється на всіх. Але оголошення має сенс лише за умови, що Німеччина також постачатиме зброю та боєприпаси, здатні вражати цілі на більших відстанях".
Водночас, на думку Ланге, ілюзорно вважати, що можна захиститися від усіх ракет, балістичних і крилатих, та безпілотників.
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив з неприємною заявою щодо війни в Україні, а також погрожує призупинити фінансування ЄС Словаччини та Угорщини, якщо вони продовжуватимуть відхилятися від спільного напрямку ЄС.108
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