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Суд США скасував тарифні накази Трампа, визнавши їх незаконними
Президент США своїм наказом запровадив мита майже для всіх країн, через що особисто втратив півмільярда доларів. Але дії очільника Білого дому оскаржили в Мангеттенському суді міжнародної торгівлі, який розглядає спори, що стосуються міжнародного торговельного та митного законодавства. Як повідомляє Reuters, 28 травня Торговий суд США визнав тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом, незаконними, оскільки вони перевищують його повноваження. Суд постановив, що регулювання торгівлі є виключною компетенцією Конгресу, що не може бути змінено надзвичайними заходами президента.
Рішення негайно анулює всі загальні тарифні розпорядження, ухвалені Трампом з січня, і зобов’язує адміністрацію протягом 10 днів випустити нові накази, які враховують судову заборону. Проте в Білому домі заявили про намір оскаржити судове рішення, посилаючись на національну економічну безпеку.
Фінансові ринки позитивно відреагували на новину, а долар США та фондові ринки показали зростання. Експерти зазначають, що рішення ставить під сумнів торговельну стратегію Трампа, яка базувалася на запровадженні високих мит, та може вплинути на міжнародні переговори.
Адміністрації Трампа тепер доведеться шукати нові механізми економічного впливу, оскільки суд визнав, що введені мита суперечать чинному законодавству.
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