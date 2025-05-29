В росії пожежа на стратегічному підприємстві з виробництва мікроелектроніки: що відомо

Минула ніч була дуже неспокійною не тільки в Україні, а і в росії. Зокрема, у Санкт-Петербурзі вночі спалахнула пожежа на заводі «Авангард» — стратегічному підприємстві рф, яке займається виробництвом мікросхем, радіоелектроніки та приладів.

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Російські Telegram-канали писали про гучні вибухи, які пролунали перед пожежею.

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Пожежа виникла близько першої години ночі на території приміщень, де виготовляли та збирали мікросхеми. За даними очевидців, над місцем пожежі піднімався потужний стовп густого чорного диму, а полум’я охопило площу близько 100 квадратних метрів. Наразі причини пожежі невідомі.

Вибухи чули й у Підмосков'ї. Там влада повідомляла про масовану дронову атаку, передає Astra.

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На вибухи скаржилися мешканці Одинцово (адміністративний центр Одинцовського району Московської області), а також гучно було у місті Апрелєвка (у Наро-Фоминському міському окрузі Московської області) та у місті Звенигород (теж у складі Одинцовського району).

Мер москви Собянін заявив, що пошкоджено будинок на південному заході російської столиці, який начебто зачепив безпілотник.

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У московському аеропорту «Внуково» запровадили план «Ковер» начебто через повітряну загрозу. Росмедіа повідомляли, що було затримано на виліт 14 рейсів, та 20 — на приліт.



Крім того, стало відомо, що вночі 27 травня БПЛА атакували «Муромський приладобудівний (пороховий) завод». Підприємство виготовляє запальники для боєприпасів.

Своєю чергою в російському міноборони заявили, що вночі Україна атакувала рф та анексований Крим 48 безпілотниками. Як стверджує відомство, всі вони були перехоплені та знищені.

Нагадаємо, напередодні теж був наліт дронів на підмосков'я. БПЛА атакували технопарк та підприємство з виробництва безпілотників.

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