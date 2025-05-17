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Клуб споживачів

Жир, нагар та бруд відлітають на очах: додати всього дві ложки й скляні кришки стають як нові

9:26 17 травня 2025
Скляні кришки можна відмити за допомогою простих засобів, фото скриншот відео

Блогер Олена Матвєєва, яка часто ділиться корисними порадами щодо прибирання квартири, чищення сантехніки та догляду за речами, розповіла, як упорядкувати скляні кришки, які навіть після миття виглядають так, ніби їх ніколи не мили — з розводами, плямами, брудними кромками.

Для тих, хто має посудомийну машину, таких проблем немає, зазначає Матвєєва.

Але ті господині, яким доводиться мити посуд руками, можуть зробити кришки від каструль і сковорідок майже новими.

Для цього знадобиться оцет, сода кальцинована та господарське мило.

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Мило натерти на грубій тертці (приблизно одну столову ложку), додати столову ложку соди і поступово додати оцет, щоб вийшла досить рідка консистенція.

Нанести суміш на кришки та залишити приблизно на 30 хвилин. За цей час наліт та жир розм'якшиться.

Потім швидко очистити все щіткою та сполоснути водою. Результат видно відразу — кришки стали як нові.

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Раніше ми розповідали, як досягти того, щоб пральна машина не вібрувала під час прання. А також ділилися незвичайним лайфхаком — виделкою в машинці при пранні білизни.

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