Першою запропонувавши дату та місце проведення другого раунду прямих переговорів, росія намагається зобразити себе головним рушієм миру. Це спроба заспокоїти Трампа та показати Вашингтону, що москва все ще зацікавлена в угоді, вважає московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

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«Але це виглядає скоріше показовим виступом, оскільки заява міністра закордонних справ лаврова чітко дає зрозуміти, що позиція росії анітрохи не пом'якшилася. Посилаючись на меморандум, що окреслює контури врегулювання, він сказав, що в ньому детально описані „всі аспекти надійного подолання корінних причин кризи“. На думку москви, „корінними причинами“ війни було розширення НАТО та переслідування російськомовних на сході України. Тож якщо це основа її меморандуму, то документ, по суті, буде переліком максималістських вимог москви, включаючи постійний нейтралітет для України», — пише він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі 2 червня. Він додав, що російська сторона «оперативно розробила меморандум», де начебто викладено позицію рф «з усіх аспектів надійного подолання першопричин кризи».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Київ передав США умови миру та чекає на відповідь москви.

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