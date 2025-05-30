Кримський міст є законною воєнною ціллю, оскільки використовується ворогом для транспортування припасів та зброї своїм силам в окупованому Криму. Про це заявив аналітик з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

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Наразі на міст було здійснено два напади. Перший — за допомогою вантажівки з вибухівкою, яка завдала величезної шкоди. Другий — з невеликих безпілотників. Але, додав аналітик, міст нині добре захищений.

«Та якщо вони (українські ЗС. — Авт.) використовуватимуть ракети Taurus, якщо їм вдасться випустити по місту чотири чи п'ять Taurus, вони можуть скинути цей міст і зробити в ньому велику діру на досить довгий час. До будівництва мосту, що з'єднує росію та Крим, між ними була лише поромна переправа. Після 2014 року, коли росіяни незаконно захопили Крим, вони побудували цей дуже довгий міст, який є гордістю та радістю путіна. І він проїхав по ньому на великій вантажівці, щоб показати, наскільки він важливий», — вважає експерт.

Кларк додав, що Кримський міст є абсолютно законною військовою ціллю, оскільки він незаконний.

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«Він транспортує матеріали до Криму, які потім йдуть на північ до Запоріжжя та Херсона для війни проти України. Знесення цього мосту матиме стратегічний вплив. Й разом з тим велике символічне значення. Це розлютить путіна до смерті», — переконаний Майкл Кларк.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц також назвав Кримський містціллю для ракет Taurus, якими Німеччина готова озброїти Україну.

Тим часом українські дрони знищила ворожу РЛС та склади на «вишках Бойка» у Чорному морі.

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