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У Харківській області стався вибух біля авто працівника ТЦК: військовослужбовець дістав тяжке поранення
У Харківській області стався жахливий випадок — через вибух невідомого предмета поранено працівника ТЦК та СП. Військовому ампутували кисть руки.
Про це повідомили у Харківському ОТЦК та СП.
Повідомляється, що військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківської області дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля.
Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть.
Наразі загрози життю військовослужбовця немає, він перебуває під наглядом медиків.
«Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу», — зазначили у ТЦК.
Поліція з'ясовує причини та обставини події. За даним фактом органом досудового розслідування внесенні відомості до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.
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