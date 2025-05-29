У Харківській області стався вибух біля авто працівника ТЦК: військовослужбовець дістав тяжке поранення

У Харківській області стався жахливий випадок — через вибух невідомого предмета поранено працівника ТЦК та СП. Військовому ампутували кисть руки.

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Про це повідомили у Харківському ОТЦК та СП.

Повідомляється, що військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківської області дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля.

Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть.

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Наразі загрози життю військовослужбовця немає, він перебуває під наглядом медиків.

«Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу», — зазначили у ТЦК.

Поліція з'ясовує причини та обставини події. За даним фактом органом досудового розслідування внесенні відомості до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

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