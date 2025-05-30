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Полуничний пиріг з ревенем: не надто солодкий і неймовірно смачний

17:43 30 травня 2025
Як приготувати полуничний пиріг

В Україні розпочався сезон полуниці. Відома фудблогерка Олена Курило розповіла, як приготувати полуничний пиріг з ревенем.

«Не надто солодкий на смак і неймовірно смачний, хрусткий із кислинкою ревеню та солодкістю полуниці — класика сезону!» — написала вона.

Інгредієнти:

Тісто:
- 320 г пшеничного борошна (тип 500)
- 3 ст. л. цукрової пудри
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 200 г замороженого вершкового масла
- 2 ч. л. Розпушувача
- 1 яйце

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Начинка:
- 5−6 стебел ревеню
- 300 г полуниці
- 2 ст. л. картопляного крохмалю
- 3 ст. л. цукрової пудри

Приготування:
1. Замісіть тісто з усіх інгредієнтів до однорідності.
2. Розділіть тісто на дві частини — більшу й меншу.
3. Меншу частину охолодіть у холодильнику.
4. Більшу викладіть у форму (приблизно 20×20 см), розрівняйте й теж поставте в холодильник.
5. Наріжте ревінь і полуницю, додайте пудру і крохмаль, добре перемішайте.
6. Викладіть начинку на охолоджену основу.
7. Меншу частину тіста натріть на великій тертці або розірвіть руками й розкладіть зверху на фруктах.
8. Випікайте при 170 °C близько 45 хвилин до золотистого кольору.
9. Остудіть пиріг.
10. Перед подачею посипте цукровою пудрою.
Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати салат з полуницею, фетою та огірком.

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