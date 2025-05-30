Полуничний пиріг з ревенем: не надто солодкий і неймовірно смачний

В Україні розпочався сезон полуниці. Відома фудблогерка Олена Курило розповіла, як приготувати полуничний пиріг з ревенем.

«Не надто солодкий на смак і неймовірно смачний, хрусткий із кислинкою ревеню та солодкістю полуниці — класика сезону!» — написала вона.

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Інгредієнти:

Тісто:

- 320 г пшеничного борошна (тип 500)

- 3 ст. л. цукрової пудри

- 1 ч. л. ванільного цукру

- 200 г замороженого вершкового масла

- 2 ч. л. Розпушувача

- 1 яйце

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Начинка:

- 5−6 стебел ревеню

- 300 г полуниці

- 2 ст. л. картопляного крохмалю

- 3 ст. л. цукрової пудри

Приготування:

1. Замісіть тісто з усіх інгредієнтів до однорідності.

2. Розділіть тісто на дві частини — більшу й меншу.

3. Меншу частину охолодіть у холодильнику.

4. Більшу викладіть у форму (приблизно 20×20 см), розрівняйте й теж поставте в холодильник.

5. Наріжте ревінь і полуницю, додайте пудру і крохмаль, добре перемішайте.

6. Викладіть начинку на охолоджену основу.

7. Меншу частину тіста натріть на великій тертці або розірвіть руками й розкладіть зверху на фруктах.

8. Випікайте при 170 °C близько 45 хвилин до золотистого кольору.

9. Остудіть пиріг.

10. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

Смачного!