Салат з полуницею, фетою та огірком: для тих, хто хоче бути струнким
Сезон полуниці в апогеї. З неї можна варити компоти, варення, джеми. Додавайте полуницю до десертів та салатів. Ця ягода знайома нам з дитинства, тому її так любимо.
Полуниця надає салатам пікантного смаку. Додавати її треба небагато. І у цьому один з головних секретів.
Літні салати — чудова їжа для тих, хто прагне стрункості.
Рецептом смачного салату з полуницею, фетою та огірком з «ФАКТАМИ» поділилася співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.
Салат з полуницею, фетою та огірком
Інгредієнти (на 2 порції)
60 г міксу шпинату та руколи
Огірок — 2 шт.
Полуниця — 8−12 шт. (залежно від розміру)
Сир фета — 180 г
Червона цибуля -- половинка
Оливкова олія та сік лимону для заправки (до смаку)
Сіль, перець — до смаку
На тарілочку викладаємо помитий і висушений мікс шпинату та руколи. Нарізуємо огірок та кладемо зверху. Полуницю розрізаємо на чвертки та обережно викладаємо в тарілку, посипаємо дрібно нарізаною цибулею. І зверху кладемо шматочки сиру фета. Збризкуємо соком лимона й заправляємо оливковою олією. Смакота неймовірна!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, чим унікальна полунична дієта, на якій худнула Вікторія Бекхем, і скільки ягід потрібно вживати.
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Фото з альбому Анни Конди41
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