Салат з полуницею, фетою та огірком: для тих, хто хоче бути струнким

Сезон полуниці в апогеї. З неї можна варити компоти, варення, джеми. Додавайте полуницю до десертів та салатів. Ця ягода знайома нам з дитинства, тому її так любимо.

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Полуниця надає салатам пікантного смаку. Додавати її треба небагато. І у цьому один з головних секретів.

Літні салати — чудова їжа для тих, хто прагне стрункості.

Рецептом смачного салату з полуницею, фетою та огірком з «ФАКТАМИ» поділилася співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.

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Салат з полуницею, фетою та огірком

Інгредієнти (на 2 порції)

60 г міксу шпинату та руколи

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Огірок — 2 шт.

Полуниця — 8−12 шт. (залежно від розміру)

Сир фета — 180 г

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Червона цибуля -- половинка

Оливкова олія та сік лимону для заправки (до смаку)

Сіль, перець — до смаку

На тарілочку викладаємо помитий і висушений мікс шпинату та руколи. Нарізуємо огірок та кладемо зверху. Полуницю розрізаємо на чвертки та обережно викладаємо в тарілку, посипаємо дрібно нарізаною цибулею. І зверху кладемо шматочки сиру фета. Збризкуємо соком лимона й заправляємо оливковою олією. Смакота неймовірна!

Анна Конда: «Цей салат смачний та корисний»

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чим унікальна полунична дієта, на якій худнула Вікторія Бекхем, і скільки ягід потрібно вживати.

Фото з альбому Анни Конди

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