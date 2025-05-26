41.14 / 41.70 46.80 / 47.58
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Простий десерт з полуницею: ідеальна знахідка, коли хочеться солоденького

20:06 26 травня 2025
десерт з полуницею. фото poprostupycha

Цей смачний десерт з маскарпоне та полуницею можна подавати без будь-якої нагоди. Зараз уже розпочався сезон цієї ягоди, тому сміливо готуйте, пише poprostupycha.

Інгредієнти:

Полуничний мус

  • 350 г полуниці
  • 1 пакетик полуничного желе
  • 250 мл окропу
  • кілька бісквітів
  • 2 кубики темного шоколаду

Додатково:

РЕКЛАМА
  • крем «маскарпоне»

Розчиніть полуничне желе у 350 мл окропу. Відставте охолоджуватися, потім поставте в холодильник або морозильну камеру, поки желе трохи не загусне.

Збийте полуницю до однорідного пюре. Додайте желе для загущення та перемішуйте кілька секунд, доки інгредієнти не з’єднаються та не утвориться однорідний мус. Поставте його в холодильник на 20−30 хвилин, щоб мус трохи застиг.

Додайте по одному довгому бісквіту в кожну ємність (наприклад, креманку або склянку). Потім до кожної додаємо полуничний мус, знову ж таки з одним порізаним, видовженим бісквітом.

РЕКЛАМА

Зверху прикрасити кремом «маскарпоне», подрібненим темним шоколадом (1−2 кубиків достатньо), свіжою полуницею та довгастим бісквітом.

Поставте в холодильник щонайменше на годину.

Смачного!

Нагадаємо рецепт полуниці з зеленим базиліком — десерт для справжніх гурманів.

РЕКЛАМА

54

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп 26 травня&nbsp;— 1 червня. Фото Pixabay

Овни отримають вигідну пропозицію, а у Близнюків попереду несподіваний поворот: фінансовий гороскоп на тиждень 26 травня — 1 червня

Таро-прогноз на 27 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Ракам — «Колесо Фортуни» та переломний момент, Скорпіонам — «Колесниця» та важливе рішення: Таро-прогноз на 27 травня

Нікола Пельтц з батьками, соцмережі

Зробив інвалідом й спотворив обличчя: на батьків дружини Брукліна Бекхема подають до суду через напад пітбуля

Як і чим поливати помідори

Як і чим поливати помідори, щоб вони не хворіли: ці хитрощі допоможуть

Наступний матеріал
Новини партнерів