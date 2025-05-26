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Простий десерт з полуницею: ідеальна знахідка, коли хочеться солоденького
Цей смачний десерт з маскарпоне та полуницею можна подавати без будь-якої нагоди. Зараз уже розпочався сезон цієї ягоди, тому сміливо готуйте, пише poprostupycha.
Інгредієнти:
Полуничний мус
- 350 г полуниці
- 1 пакетик полуничного желе
- 250 мл окропу
- кілька бісквітів
- 2 кубики темного шоколаду
Додатково:
- крем «маскарпоне»
Розчиніть полуничне желе у 350 мл окропу. Відставте охолоджуватися, потім поставте в холодильник або морозильну камеру, поки желе трохи не загусне.
Збийте полуницю до однорідного пюре. Додайте желе для загущення та перемішуйте кілька секунд, доки інгредієнти не з’єднаються та не утвориться однорідний мус. Поставте його в холодильник на 20−30 хвилин, щоб мус трохи застиг.
Додайте по одному довгому бісквіту в кожну ємність (наприклад, креманку або склянку). Потім до кожної додаємо полуничний мус, знову ж таки з одним порізаним, видовженим бісквітом.
Зверху прикрасити кремом «маскарпоне», подрібненим темним шоколадом (1−2 кубиків достатньо), свіжою полуницею та довгастим бісквітом.
Поставте в холодильник щонайменше на годину.
Смачного!
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