Частині пенсіонерів припинять виплату надбавки: експерт розповів, у кого зменшиться пенсія

Для пенсіонерів, які мешкають у гірській місцевості, держава передбачила надбавку до пенсій, яка діє разом з «віковою надбавкою».

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Законом передбачено, що при абсолютно однакових показниках стажу й зарплати пенсія того, хто живе в горах, буде на 20% вища, ніж у того, хто живе умовно на рівнині.

Але у 2025 році виникла проблема, пише видання «На пенсії» — надбавка має сплачуватись не так, як написано в законі, а так, як затвердить уряд.

«Уряд за допомогою народних депутатів чи то свідомо, чи то через недбалість позбавляє частину пенсіонерів права на цю надбавку. В листопаді 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон „Про Державний бюджет України на 2025 рік“. У зв’язку з воєнним станом і скрутною економічною ситуацією, цей закон на певний час обмежує дію деяких інших законів, зокрема тих, що стосуються пільг і соціальних виплат», — стверджує експерт Сергій Коробкін.

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За його словами, наразі існую правова прогалина.

«За нашою інформацією, тим, хто претендує на призначення такої надбавки в 2025 році, заяву на її оформлення наразі не приймають. Адже старий порядок тимчасово не діє, а нового ще нема. Хоча тим, кому ця доплата була призначена раніше, її продовжують виплачувати», — наголосив Сергій Коробкін.

Він звертає увагу на те, що своїм затягуванням прийняття важливого рішення Кабмін фактично перешкоджає виплатам грошей пенсіонерам, які проживають у гірській місцевості і не отримують передбачені законом кошти.

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Нагадаємо, що частина киян може отримати від 10 до 40 тисяч гривень компенсації за зруйноване росіянами житло.

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