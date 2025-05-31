- 09:56 Відмиє все — від кухні до ванної: рецепт «універсального очищувача» від блогерки Олени
- 09:26 Частині пенсіонерів припинять виплату надбавки: експерт розповів, у кого зменшиться пенсія
- 08:56 Ворог атакував Сумщину, Харківщину та низку інших регіонів: є влучання, серед загиблих — діти та підлітки
- 08:55 Де дивитись сьогодні онлайн «ПСЖ» — «Інтер»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Ліги чемпіонів
- 08:18 Час виконання бажань: гороскоп на 31 травня та попередження від мольфара
- 30.05 22:27 Фуд-тренди, які допоможуть вам зберегти здоров'я: чому їх слід дотримуватись
- 30.05 22:00 Заварні млинці на кефірі: подаруйте королівський сніданок тим, кого любите
- 30.05 21:31 Я відчуваю, що заслужила це: Жизель Бюндхен про зміни у житті після народження третьої дитини
- 30.05 21:02 Суцільне зло: ваш кишечник працюватиме краще, якщо ви перестанете їсти ці продукти
- 30.05 20:45 «Давньогрецький міф „Викрадення Європи“ став джерелом натхнення для багатьох відомих митців», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 30.05 20:33 Осиротіли двоє дітей: на Курщині загинув воїн із Вінницької області
- 30.05 20:07 Готуємо соленики: діти зметуть зі столу за лічені хвилини
Частині пенсіонерів припинять виплату надбавки: експерт розповів, у кого зменшиться пенсія
Для пенсіонерів, які мешкають у гірській місцевості, держава передбачила надбавку до пенсій, яка діє разом з «віковою надбавкою».
Законом передбачено, що при абсолютно однакових показниках стажу й зарплати пенсія того, хто живе в горах, буде на 20% вища, ніж у того, хто живе умовно на рівнині.
Але у 2025 році виникла проблема, пише видання «На пенсії» — надбавка має сплачуватись не так, як написано в законі, а так, як затвердить уряд.
«Уряд за допомогою народних депутатів чи то свідомо, чи то через недбалість позбавляє частину пенсіонерів права на цю надбавку. В листопаді 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон „Про Державний бюджет України на 2025 рік“. У зв’язку з воєнним станом і скрутною економічною ситуацією, цей закон на певний час обмежує дію деяких інших законів, зокрема тих, що стосуються пільг і соціальних виплат», — стверджує експерт Сергій Коробкін.
За його словами, наразі існую правова прогалина.
«За нашою інформацією, тим, хто претендує на призначення такої надбавки в 2025 році, заяву на її оформлення наразі не приймають. Адже старий порядок тимчасово не діє, а нового ще нема. Хоча тим, кому ця доплата була призначена раніше, її продовжують виплачувати», — наголосив Сергій Коробкін.
Він звертає увагу на те, що своїм затягуванням прийняття важливого рішення Кабмін фактично перешкоджає виплатам грошей пенсіонерам, які проживають у гірській місцевості і не отримують передбачені законом кошти.
Нагадаємо, що частина киян може отримати від 10 до 40 тисяч гривень компенсації за зруйноване росіянами житло.68
Читайте нас у Facebook