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Овочі з сиром у духовці: смачно, як у найкращому ресторані
Літо — пора свіжих овочів. Їхня різноманітність дозволяє приготувати багато страв. Важливо використати перевірені рецепти, щоб не зіпсувати продукти, адже вони недешеві. Крім того, хочеться отримати позитивні емоції, а не навпаки. І, звичайно, не згаяти час.
Прекрасне гастрономічне поєднання — сир та овочі. Запечіть їх разом — і ви отримаєте ароматну смачну страву. Пригощайте нею рідних та близьких. Цікавтеся їх думкою, щоб удосконалювати рецепти з огляду на їхні смаки. Це дуже важливо.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви, яка така ж смачна, як у найкращому ресторані.
Овочі з сиром у духовці
- Сир фета або з білою пліснявою
- Молода морква
- 300 г томатів
- 1 столова ложка рослинної олії
- Сіль зі спеціями
Очищену молоду моркву замаринувати в олії з улюбленими спеціями протягом пів години. Запікати з томатами та сиром при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин — до м'якості моркви.
І смачного!
Раніше кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом ароматного м'ятного печива. А фудблогерка Олена Курило розповіла, як приготувати полуничний пиріг із ревенем.
Фото з альбому Елли Іванової14
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