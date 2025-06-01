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Книга рецептів

Овочі з сиром у духовці: смачно, як у найкращому ресторані

21:59 1 червня 2025
Овочі з сиром у духовці

Літо — пора свіжих овочів. Їхня різноманітність дозволяє приготувати багато страв. Важливо використати перевірені рецепти, щоб не зіпсувати продукти, адже вони недешеві. Крім того, хочеться отримати позитивні емоції, а не навпаки. І, звичайно, не згаяти час.

Прекрасне гастрономічне поєднання — сир та овочі. Запечіть їх разом — і ви отримаєте ароматну смачну страву. Пригощайте нею рідних та близьких. Цікавтеся їх думкою, щоб удосконалювати рецепти з огляду на їхні смаки. Це дуже важливо.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви, яка така ж смачна, як у найкращому ресторані.

Овочі з сиром у духовці

  • Сир фета або з білою пліснявою
  • Молода морква
  • 300 г томатів
  • 1 столова ложка рослинної олії
  • Сіль зі спеціями

Очищену молоду моркву замаринувати в олії з улюбленими спеціями протягом пів години. Запікати з томатами та сиром при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин — до м'якості моркви.

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І смачного!

Раніше кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом ароматного м'ятного печива. А фудблогерка Олена Курило розповіла, як приготувати полуничний пиріг із ревенем.

Фото з альбому Елли Іванової

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