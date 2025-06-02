Тертий пиріг з вишнями від Євгена Клопотенка: справжній «хіт» початку літа

Відомий кулінар Євген Клопотенко любить дивувати українців, пропонуючи продукти, які, здавалося не можуть поєднуватися в одній страві: капусняк з гарбузом, борщ із сливами та інші. Серед нових рецептів пан Клопотенко запропонував «Тертий пиріг з вишнями», адже його можна готувати як із свіжими, так і з замороженими ягодами.

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«Замість вишні ви можете взяти будь-який інший сезонний фрукт. Втім, раджу спробувати саме це поєднання, оскільки вишня ідеально поєднується з пісочним тістом. Раптом маєте вдома черешню, можна заміксувати її з вишнею — вийде дуже цікаво!» — радить кулінар.

Спосіб приготування:

Як приготувати ідеальне тісто

Будьте уважні, бо масло має бути саме м’яким, а не розтопленим. Важливо, щоб масло легко змішувалось з цукром і яйцями, утворюючи однорідну масу, але не текло. В такому разі тісто буде надто липким, через що доведеться додавати більше борошна, а сама основа буде «забитою». Тісто для тертого пирога має бути м’яке, еластичне, але не прилипати до рук. Охолоджуйте тісто частинами. Зазвичай ⅔ тіста використовують на основу, а ⅓ тіста заморожують, щоб потім натерти на тертку. Якщо охолодити все тісто, то натирати його буде важче, а сформувати основу — майже неможливо.

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Як приготувати ідеальну начинку

Перед використанням вишні потрібно добре відцідити (особливо, якщо вони заморожені) й змішати з крохмалем. Це допоможе поглинути зайвий сік і не розмочити тісто. Залиште трохи характерної кислинки вишень, вона класно контрастує з солодким тістом. Якщо переживаєте, що вийде занадто кисло, додайте трохи ванільного цукру або кориці для балансу. Терта верхівка має бути тонкою та рівномірною. Натріть заморожене тісто швидко, поки воно тверде. Це створить красиву, розсипчасту шапочку, яка рівномірно пропечеться. Після випікання залиште пиріг охолонути хоча б 30 хвилин, саме так начинка схопиться, а тісто стане більш розсипчастим при нарізанні.

Покроковий рецепт:

Крок 1

Змішайте 400 г борошна, 1 ч. л. розпушувача, 100 г цукру та дрібку солі. Додайте 180 г мʼякого масла, 1 яйце та 2 ст. л. сметани. Замісіть тісто.

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Крок 2

Розділіть тісто на 3 однакових частини. Одну з них заверніть у харчову плівку та відправте у морозильну камеру. Інші дві частини обʼєднайте та покладіть у холодильник на 30 хвилин.

Крок 3

Далі дістаньте тісто з холодильника та розкачайте його у пласт між двома листами пергаменту або ж на столі, присипавши його борошном. Викладіть тісто на деко або у квадратну форму для випікання, сформувавши невеликі бортики.

Крок 4

Візьміть 400 г вишні без кісточок, змішайте її з 40 г крохмалю та 100 г цукру. Викладіть начинку на тісто.

Крок 5

Зверху потріть на велику тертку тісто, що відпочивало у морозильній камері.

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Крок 6

Запікайте пиріг при 180 градусах протягом 35−40 хвилин. Перед подачею дайте трохи охолонути. Нехай смакує!