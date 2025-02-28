Печінка з маринованими огірками сподобається всім: рецепт чудового обіду чи вечері

Добігає до кінця Сирний тиждень. Господині вже готували ліниві вареники та млинці з пшона за рецептом відомого кухаря Євгена Клопотенка.

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А тим, хто не дуже дотримується традицій й любить м'ясні страви, кулінарка Наталя Калніна запропонувала приготувати на обід чи вечерю печінку з маринованими огірками. Вона впевнена, що страва гарантовано сподобається всім.

«Це простий, швидкий та неймовірно смачний рецепт печінки з маринованими огірками. Навіть якщо ви не дуже любите печінку, повірте, ця страва змінить вашу думку! Моя мама зазвичай обходить печінку, а тут попросила добавки», — стверджує Наталя.

Продукти:

печінка куряча — 500 г

цибуля — 1 шт

мариновані огірки — 3−4 шт

сіль — ½ ч.л.

томатна паста — 1 ст.л.

перець чорний — за смаком.

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Приготування:

Печінку порізати на невеликі шматочки. Залити водою, додати 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру. Залишити на деякий час.

Цибулю порізати дрібно. Огірки натерти на грубій терці.

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Цибулю обсмажити на олії, додати печінку, з якої попередньо злити воду.

Обсмажувати на невеликому вогні 4−5 хвилин під кришкою.

Додати томатну пасту, натерті огірки, посолити, поперчити й ще тушкувати 4−5 хвилин під кришкою.

Подавати таку печінку краще з картопляним пюре.

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Кулінарка впевнена, що така страва сподобається навіть дуже прискіпливим їдокам.

Раніше ми розповідали, як приготувати рулетики з печінки та та печінковий хліб-паштет.

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