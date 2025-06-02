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Відчуття другої дитини: зіркове подружжя знову готується до батьківства
Популярний танцівник та хореограф Євген Кот, який вразив світлинами, спровокував мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку він виклав відео, на якому натякає на появу у його родині з тренеркою Наталею Татаринцевою, другої дитини. Нагадаємо, у 2024 році пара вперше стала батьками.
«В повітрі вітає відчуття другої дитини», — підписав відео Євген.
Підписники потішилися за пару та припустили, що Наталя вже чекає на народження другої дитини.
«Дай боже ще вам хлопчика або дівчинку», — написали у коментарях.
«Як на мене, народжувати дітей, коли в країні війна, — це просто подвиг!» — вважають у мережі.
«Як гарно, все зрозуміло без слів», — відреагували на відео.
«Ну так скоро і друга малявочка з'явиться», — припустили у відповідь.
«Все так і буде, — підтримали пару. — В прекрасній люблячій родині народжуються щасливі діти. І для нашої України це актуально».
«Ой, мабуть вже не тільки у „повітрі відчуття другої дитини“, а і в животику Наталі вона є, і ви так хитро готуєте нас до цієї прекрасної новини», — припустили підписники.
«Щось Євген дуже часто почав мене викликати на розмову про братика чи сестричку для Лелі», — прокоментувала і сама Наталя.
Раніше Наталя відверто розповіла про операцію на грудях.131
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