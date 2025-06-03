- 10:52 Окупанти вдарили «Торнадо» по центру Сум та «Кинджалом» — по Миколаєву
- 10:46 Стромболі — простий варіант ситного перекушування: фанати піци будуть у захваті
- 10:25 Україна переписала правила війни: ЗМІ про спецоперацію «Павутина»
- 09:55 Олімпійська чемпіонка з росії показала себе в труні
- 09:31 Від страху люди вистрибували з вікон: у Туреччині десятки постраждалих внаслідок землетрусу на популярному курорті
- 09:06 На окупованій території Запорізької та Херсонської областей — тотальний блекаут після атаки безпілотників
- 08:40 Чернігів, Одеса, Харківщина, Сумщина та Полтавщина постраждали внаслідок нічної атаки дронів росіян
- 08:17 Тельцям краще не замикатися у собі, а Стрільцям вийти із зони комфорту: гороскоп на вівторок, 3 червня
- 02.06 22:53 Поки Потап танцює «ОПА»: Каменських покликали на побачення
- 02.06 22:27 Секрет щастя по-фінськи: Фінляндія визнана найщасливішою країною у світі
- 02.06 22:00 Незвичайні пончики: готуються швидко і просто
- 02.06 21:30 Напередодні ювілею: інсайдери розповіли, чи прийняла Анджеліна Джолі факт свого старіння
Стромболі — простий варіант ситного перекушування: фанати піци будуть у захваті
Смачні перекуси дуже часто виручають господинь на сніданок, вечерю або на природі. Одним з таких перекусів може бути італійська піца стромболі.
«Ніжне тісто і насичена начинка з п’яти інгредієнтів роблять її заповітним бажанням для всіх фанатів італійської піци», — пише «Шуба».
За інформацією видання цю піцу назвали «стромболі» на честь фільму 1950 року.
«Стромболі, земля Божа» — кінофільм режисера Роберто Росселіні. Фільм розповідає про литовську біженку за часів Другої світової війни, яка виходить заміж за італійського рибалку та стикається з відмінністю культур.
Приготування:
У теплій воді розчинити дріжджі, додати сіль, цукор й оливкову олію. Перемішати й залишити бродити 10−15 хвилин.
До опари додати просіяне борошно й замісити м’яке тісто. Накрити його рушником й залишити на одну годину підходити.
Ковбасу і шинку тоненько нарізати, а сир натерти на грубій тертці. Готове тісто розкачати та змастити томатним соусом.
Викласти шматочки ковбаси й шинки, посипати тертим сиром і базиліком.
Загорнути всередину краї тіста з трьох боків, щоб начинка не випадала, й скрутити рулетом.
Покласти піцу швом донизу на змащене олією деко. Зверху зробити неглибокі надрізи на відстані 2−3 см.
Випікати за температури 200 °C 30−40 хвилин до зарум’янювання.
Раніше ми публікували рецепт піци від кухаря Мішлена, яку можна приготувати вдома. А тим, хто береже фігуру й не вживає тісто, підійде рецепт запечених овочів з сиром у духовці.6
Читайте нас у Facebook
Гороскоп від мольфара на червень: Ракам — емоційне оновлення, Рибам — сімейний затишок, а Дівам — професійне зростання
Левам — «Лицар Жезлів», Козорогам — «Лицар Мечів», а Близнюкам — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на 3 червня