Стромболі — простий варіант ситного перекушування: фанати піци будуть у захваті

Смачні перекуси дуже часто виручають господинь на сніданок, вечерю або на природі. Одним з таких перекусів може бути італійська піца стромболі.

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«Ніжне тісто і насичена начинка з п’яти інгредієнтів роблять її заповітним бажанням для всіх фанатів італійської піци», — пише «Шуба».

За інформацією видання цю піцу назвали «стромболі» на честь фільму 1950 року.

«Стромболі, земля Божа» — кінофільм режисера Роберто Росселіні. Фільм розповідає про литовську біженку за часів Другої світової війни, яка виходить заміж за італійського рибалку та стикається з відмінністю культур.

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Приготування:

У теплій воді розчинити дріжджі, додати сіль, цукор й оливкову олію. Перемішати й залишити бродити 10−15 хвилин.

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До опари додати просіяне борошно й замісити м’яке тісто. Накрити його рушником й залишити на одну годину підходити.

Ковбасу і шинку тоненько нарізати, а сир натерти на грубій тертці. Готове тісто розкачати та змастити томатним соусом.

Викласти шматочки ковбаси й шинки, посипати тертим сиром і базиліком.

Загорнути всередину краї тіста з трьох боків, щоб начинка не випадала, й скрутити рулетом.

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Покласти піцу швом донизу на змащене олією деко. Зверху зробити неглибокі надрізи на відстані 2−3 см.

Випікати за температури 200 °C 30−40 хвилин до зарум’янювання.

Раніше ми публікували рецепт піци від кухаря Мішлена, яку можна приготувати вдома. А тим, хто береже фігуру й не вживає тісто, підійде рецепт запечених овочів з сиром у духовці.

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