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Світ

США розуміють занепокоєння путіна щодо НАТО, — Келлог

11:32 1 червня 2025
Кіт Келлог

Посланець США з питань України Кіт Келлог, який раніше назвав місце ймовірної зустрічі Зеленського та путіна, з розумінням ставиться до вимоги росії припинити розширення НАТО на схід.

«Це законне занепокоєння», — сказав Келлог ABC News у відповідь на запитання про те, що росія вимагає письмового зобов’язання НАТО не розширюватися далі на схід.

Келлог також повторив, що США проти вступу України до західного військового альянсу.

«Ми сказали, що для нас вступ України до НАТО не є варіантом. І США не єдина країна НАТО, яка так вважає. Це одне з питань, яке росія вирішуватиме. росія говорить не лише про Україну, а й про амбіції Грузії та Молдови щодо НАТО», — сказав Келлог, маючи на увазі наступний раунд переговорів щодо припинення війни в Україні у Стамбулі.

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Мирні переговори мають спробувати об'єднати два меморандуми, розроблені Україною та росією, в один документ, додав Кіт Келлог ABC News.

«Коли ми приїдемо до Стамбула наступного тижня, ми сядемо та поговоримо», — сказав він.

Представники урядів Німеччини, Франції та Великої Британії долучаться до переговорів зі США щодо меморандуму.

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Кіт Келлог зауважив, що президент США Дональд Трамп розчарований позицією росії, оскільки він помітив «певну нерозумність» у президента путіна. Також Келлог розкритикував росію за її постійні атаки на українські міста.

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