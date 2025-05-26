Європа дуже боїться, що Трамп залишить її сам на сам із путіним, — ЗМІ

Цього року кремль залучив рекордну кількість новобранців, хоча багатьох з них спокусили грошові виплати і сподівання, що війна скоро закінчиться. Але темпи російського просування на землі сповільнилися до майже повної зупинки, вважає Джек Уотлінг, старший науковий співробітник з питань наземної війни в Королівському інституті об'єднаних служб у Лондоні, пише The Guardian.

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«росія не в змозі зайняти жодної позиції, і така ситуація склалася практично з моменту закінчення українського контрнаступу у 2023 році, — сказав український урядовець. — Незважаючи на те, що вони все ще мають трикратну перевагу в кількості військ і, можливо, навіть більшу з точки зору систем озброєнь — цього все ще недостатньо».

Настрій європейських лідерів, які почули опис Трампом його двогодинної телефонної розмови з путіним - розмови, яка не наблизила припинення вогню, — коливався від відчаю до апоплексичного удару. Розповідають по-різному, чи Трамп сказав європейським лідерам, що путін не хоче миру, чи просто путін вважає, що він перемагає. У будь-якому випадку, жодних санкцій не було запроваджено.

Проте лише за 24 години до цього Александр Стубб, президент Фінляндії і нещодавній партнер Трампа по гольфу, оптимістично говорив про те, що Дональд Трамп втрачає терпіння щодо вивертів путіна, і про можливість того, що Сенат США цього тижня розпочне процес запровадження санкцій, розроблених близьким союзником президента Ліндсі Гремом, які передбачатимуть покарання для країн, що купують російську нафту.

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Колишній американський дипломат, близький до переговорів щодо України, закликав європейців бути терплячими до президента США.

«У нього є інстинкти, ці інстинкти в порядку, вони не завжди помиляються, він ходить зигзагами, і у випадку з Україною він найбільше керується тактикою, яка йому потрібна, щоб домогтися припинення вогню — сказав колишній дипломат. — Він цілком свідомий і не наївний у цьому. Він знає, що єдиною причиною відсутності перемир'я є те, що володимир путін хоче вести війну. Тому він знає, що його мета — тактично втягнути путіна. Він „розвішує нагороди“ — G8, ресурсні угоди, зняття санкцій, зустрічі на вищому рівні. путін не хоче нічого з цього. Він не зацікавлений у припиненні вогню. Він зацікавлений в тому, щоб знищити українську національну ідентичність і поглинути країну. Він робить це навмисно. Він грає в ігри. Він пересуває ворота майже кожен день і намагається змусити всіх слідувати за ним… Трамп постійно виправдовує його, але в надії, що він зможе втягнути його в це».

Кошмар Європи — відхід Трампа від України — наближається. Але є багато способів піти. Чи відключить він розвідку, чи зніме в односторонньому порядку санкції з росії і заблокує навіть угоди про ленд-ліз, які дозволять Україні купувати американську зброю? У повільному переході до того, щоб Європа взяла на себе провідну роль у підтримці України, Трамп може співпрацювати або бути деструктивним.

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«Це може бути або керований процес, або хаотичний і нестабільний», — сказав Джек Уотлінг з оборонного аналітичного центру.

Новий посол США в НАТО Метью Вітакер заявив на конференції Леннарта Мері в Таллінні — щорічному зібранні дипломатів і експертів з питань безпеки — що після саміту НАТО у червні США викладуть плани виведення військ з Європи. Хоча Вітакер запевнив аудиторію, що виведення військ відбуватиметься впорядковано, це заспокоїло не всіх. Асоційований експерт Інституту Монтеня Бруно Тертре сказав: «Слова „Трамп“ і „впорядкований“ в одному реченні не вселяють довіри».

Відчуття розчарування поглиблюється тим, що європейські члени НАТО вважають, що встигли до саміту НАТО узгодити всі фінансові вимоги щодо оборонних витрат, який мав зняти всі скарги Трампа про «дармоїдство Європи». Протягом наступних п'яти-семи років країни НАТО ухвалять нову мету — досягти 3,5% ВВП на жорстку оборону і 1,5% на кібербезпеку та пов'язані з обороною інвестиції в інфраструктуру, такі як дороги і мости, для поліпшення мобільності військ.

Європейські лідери побоюються, що Трампа неможливо переконати, і що він обрав інший курс, залишивши Європу в ролі захисника України. Кая Каллас, керівник зовнішньополітичного відомства Європи, сказала, що вона пройшла через п'ять стадій скорботи з приводу трансатлантичних відносин і досягла прийняття, але навіть при цьому вона не може усвідомити втрату.

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«Питання довіри подібне до вази, — сказала вона. — Ви розбили вазу, ви можете склеїти її назад, але це вже буде не та сама ваза».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Трамп хоче згорнути український відділ в Пентагоні, а Мерц попросив підтримки у Китаю щодо припинення вогню в Україні.

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