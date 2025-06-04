Настя-«вибухівка»: Каменських показала свій улюблений спосіб макіяжу

Дружина Потапа Настя Каменських, яку нещодавно молодий співак запрошував на побачення, останнім часом перебуває у гарному настрої (певно, побачення пройшло добре — звичайно, жарт).

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А коли Настя в гарному настрої, вона охоче ділиться з шанувальниками різними «секретиками»: розповідає, як молодим дівчатам завжди привабливо виглядати, показує, що витворяє перед виходом на сцену, тощо.

Цього разу зірка написала у ролику «my fav lip combo» (моє улюблене комбо для губ), а в підписі додала: «Натхнення для буденного макіяжу для мене — починається з губ. Ділюсь з вами своїм улюбленим комбо». При цьому задля більшого ефекту сам ролик Настя розмістила горизонтально.

На відео Настя показує, що головний акцент варто робить на губах — із природним кольором помади та чітким контуром.

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Глядачам образ дуже сподобався, і вони нагородили співачку купою «вибухових» епітетів.



Нагадаємо, раніше Каменських чесно відповіла, чи розлучились вони з репером Потапом.

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