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Окупанти почали використовувати один свій дрон як «матку»: що це означає і чим небезпечно
На початку року на передовій з'явилася покращена версія російського дрону «Молнія», збільшивши його дальність до 50 км. А через кілька місяців йому знайшли нове застосування — як «авіаматки», здатної нести на собі кілька fpv-дронів.
Про це повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко. Водночас, за його словами, ефективність їх застосування поки що залишається сумнівною.
Так, експерт зазначив, що «Молнія» застосовується не для збільшення дальності польоту fpv-дронів до 70 км: 50 км дальність «матки» та 20 км самого fpv-дрону. На таку дальність сигнал керування fpv-БПЛА не працює, а «Молнія» не може бути ретранслятором цього сигналу.
«Молнія» може доставити fpv-дрон на дальність оперування оператором і тим самим заощадити ресурс батареї. Тобто fpv-дрон не витрачає ресурс на кілометр, два, три, десять, п'ятнадцять, двадцять, а може бути відразу скинутим там, де ним зможуть керувати з повним зарядом. Тобто це більше засіб доставки додаткового засобу ураження на максимальну дальність оперування, з можливістю застосування їх зі значно більшим ресурсом", — пояснює Олександр Коваленко справжнє призначення «Молнії» як дрона-«авіаматки».
Як зазначає військовий оглядач, поряд з «Молнією» на передовій та у ближньому тилу активно застосовуються дрони, відомі під назвою «Скворец». При цьому їхній роботі сильно заважають засоби радіоелектронної боротьби, які змушують «Скворци» падати на землю.
Тим часом російські окупанти завдали чергових масових ракетно-дронових ударів вночі 6 і 7 червня, внаслідок чого загинули мирні українці.252
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