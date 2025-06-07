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Трамп вважає Зеленського поганим хлопцем через «Павутину» — ЗМІ
Атака безпілотників України вглиб росії завдала принизливого удару по кремлю. Та надзвичайна операція викликала іншу реакцію в Білому домі — гнів. Дональд Трамп відкрито висловлювався протягом останніх тижнів щодо небажання путіна припиняти війну. Але після нападу, в результаті якого було вражено низку російських військових аеродромів, президент приватно висловлював розчарування тим, що удар може ескалювати війну, пише The Atlantic.
Джерела повідомили, що удар дронами знову розпалив давнє невдоволення Трампа президентом Володимиром Зеленським і спровокував нові дебати в Білому домі щодо того, чи повинні Сполучені Штати залишити Україну.
Протягом усієї війни Трамп вважав Зеленського «поганим хлопцем» і «гарячою головою», сказав зовнішній радник, — тим, хто може підштовхнути світ до Третьої світової війни. Цього тижня Дональд Трамп приватно повторив тезу правого крила, розкритикувавши Зеленського за нібито показуху після атак дронами. За словами радника, Трамп був вражений зухвалістю ударів, але вважає, що український президент мав би зосередитися на переговорах між Україною та росією у Стамбулі.
Кіт Келлог, посланець Трампа з питань України, попередив на Fox News, що «рівень ризику значно зростає», оскільки дрони вразили частину «національної системи виживання» росії — її ядерну програму, що потенційно може підштовхнути москву до значних заходів у відповідь.
Дональд Трамп не збільшував допомогу Україні з моменту повторного вступу на посаду в січні, і він ще не підтримав двопартійну ініціативу Сенату, очолювану його союзником, сенатором Ліндсі Гремом з Південної Кароліни, щодо запровадження жорстких економічних санкцій проти росії та країн, які ведуть з нею бізнес.
Нещодавно з'явилися й інші ознаки того, що Білий дім дистанціюється від України.
Міністр оборони Піт Гегсет не відвідав зустріч 50 міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. У минулому ця зустріч була важливим місцем для координації військової допомоги Україні. Він став першим міністром оборони США, який пропустив цей захід за три роки. Пентагон, пояснюючи його відсутність, посилався на проблеми з розкладом.
Тим часом американські воєнні експерти висловлюють не тільки захоплення операцією «Павутина», але й занепокоєння, оскільки те, що сталося в росії внаслідок операції «Павутина», може статися і в США, і будь-де інде.223
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