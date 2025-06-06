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Трамп порівняв російсько-українську війну з «двома маленькими дітьми, які б’ються в парку»
Дональд Трамп, який відвідає червневий саміт НАТО, порівняв російсько-український конфлікт з «двома маленькими дітьми, які б'ються». Про це президент США сказав на пресконференції з нагоди візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який збирається покарати Угорщину та Словаччину, до Білого дому.
«Іноді ви бачите, як двоє маленьких дітей б'ються, як божевільні, — сказав президент США. — Вони ненавидять одне одного, і вони б'ються в парку, і ви намагаєтеся їх розборонити. Вони не хочуть, щоб їх розбороняли. Іноді краще дозволити їм трохи побитися, а потім розборонити».
Трамп сказав, що використав ту саму аналогію під час останньої розмови з володимиром путіним.
«Я сказав: «Президенте, можливо, вам доведеться продовжувати боротися і багато страждати, тому що обидві сторони страждають, перш ніж ви їх розбороните, перш ніж їх можна буде розборонити. Я просив путіна не завдавати удару у відповідь на українську спецоперацію «Павутина». Я сказав: «Не роби цього. Тобі не слід цього робити. Тобі слід це припинити». Але знову ж таки, тут багато ненависті», — зазначив Трамп.
Також на пресконференції Трамп повторював, що незадоволений відносинами України й росії.
«Між ними велика ненависть», — сказав він.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що розповідати Трампу, що путін вбиває дітей і жінок, що росія агресор — безглуздо.128
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