«Нам є чому навчитися»: американські ЗМІ про українську спецоперацію

Українські спецслужби проникли глибоко вглиб території свого супротивника, щоб знищити або пошкодити надзвичайно дорогі стратегічні літаки ворога, які до того ж більше не виробляються сучасною росією. Все відбулося за допомогою недорогих безпілотників, які практично не відрізняються від тих, що доступні на Amazon. Це не зовсім протистояння Давида та Голіафа, бо російський гігант не буде збитий цим ударом, але дипломатичний та психологічний вплив рейду може бути глибоким, оскільки Україна прагне продемонструвати Заходу свою стійкість. Іноземні аналітики відзначають креативність та надзвичайний ефект від спецоперації.

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«Ми щойно спостерігали за еквівалентом демонстрації кейса легенди авіації Біллі Мітчелла в 1921 році, коли він наказав американським літакам потопити колишній німецький лінкор, демонструючи зростаючу потужність повітряних сил. Українська операція „Павутина“ поєднувала інтригу в стилі „Місія нездійсненна“ — дрони були таємно розміщені в росії, а деякі з них запускалися з контейнерів, прикріплених до вантажівок, без відома водіїв — з розумними інноваціями», — пише видання National Review.

Ця операція була останньою ітерацією війни дронів між Україною та росією. Дрони вразливі до електронних перешкод? Тоді ними керуватимуть величезні котушки оптоволоконного кабелю. Дрони загрожують маршрутам постачання? Тоді дороги будуть покриті сіткою. А безпілотники будуть атаковані іншими безпілотниками, пояснюють автори статті.

За оцінками, безпілотники зараз завдають близько 70 відсотків втрат з обох сторін, і їх буквально мільйони. росія розгорнула приблизно 4 мільйони безпілотників минулого року, а Україна — близько 1,5 мільйона.

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«Нам є чого навчитися з усього цього. Після 1 червня кожен командир американської бази повинен по-новому подумати про її потенційну вразливість до атак дронів, і неважко уявити, як китайці використовуватимуть дрони для здійснення широкомасштабного удару в західній частині Тихого океану, якщо Пекін нападе на Тайвань. США не встигають за адаптаціями, що відбуваються під час війни в Україні. Бо наші власні бюрократичні процеси є нашим найгіршим ворогом», — зазначають автори публікації.

Як пише голова Національної асоціації дронів США Натан Есельбаргер, система придбання дронів «залишається глибоко недосконалою, надмірно бюрократичною та стійкою до інновацій».

«Нам також доведеться більше зосередитися на обороні — від раннього виявлення до можливостей боротьби з дронами. Проблема використання ракет для знищення дронів полягає в асиметрії витрат — ракета SM-2 коштує мільйони, тоді як безпілотник коштує тисячі. А рої дронів могли б подолати батарею ракет. Ось чому робота оборонних фірм наступного покоління, таких як Epirus, яка розробила масштабовану потужну платформу мікрохвильових технологій, здатну збивати у небі рій дронів, є настільки важливою», — констатує він.

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Те, що відбувається в Україні, є нормою у війнах. «Або адаптація — або спостерігайте, як ваш замок перетворюється на руїни, ваш флот відправляється на дно океану або частина вашої ядерної тріади піддається нападу», — резюмує National Review.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як у Пентагоні оцінили операцію «Павутина».

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