«Відплата путіна» ще не реалізована всерйоз: у США назвали строки та можливі цілі росіян

У США вважають, що відповідь путіна за операцію «Павутина» ще не повністю розгорнулася, а масована комбінована атака у ніч на 6 червня - це тільки початок. І, ймовірно, вона буде значним багатостороннім ударом, пише Reuters із посиланням на коментарі офіційних осіб.

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«Час повноцінної відповіді росії незрозумілий, одне джерело заявило, що вона очікується протягом кількох днів. Інший американський чиновник заявив, що відповідь, ймовірно, включатиме різні види повітряних атак, зокрема ракетами та безпілотниками», — коментують виданню посадовці на умовах анонімності.

А західне дипломатичне джерело заявило, що хоча відповідь росії, можливо, вже розпочалася, вона, ймовірно, посилиться ударами по символічних українських цілях, таких як урядові будівлі, щоб надіслати чіткий сигнал Києву.

Інший високопоставлений західний дипломат, коментуючи можливі дії росіян, вважає, що путін здійснить черговий руйнівний напад.

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«Він буде величезним, жорстоким і безжальним», — сказав дипломат й додав, що «але українці — хоробрі люди».

На думку експерта з питань росії з Фонду Карнегі Майкла Кофмана, москва може спробувати покарати українську службу внутрішньої безпеки СБУ за її роль у нападі 1 червня. Щоб послати сигнал, росія може застосувати для атаки балістичні ракети середньої дальності.

«Найімовірніше, вони спробують завдати удару по штаб-квартирі (СБУ) або іншим будівлям регіонального управління розвідки», — сказав Кофман, додавши, що росія також може атакувати українські оборонні виробничі центри.

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Тим не менш Кофман припустив, що можливості росії щодо ухвалення заходів помсти можуть бути обмеженими, оскільки вона вже спрямовує значну частину своєї військової потужності, щодня атакуючи Україну.

«Загалом, можливості росії суттєво посилити удари порівняно з тим, що вона вже робить — і намагається зробити протягом останнього місяця — досить обмежені», — додав він.

Операція «Павутина»

1 червня СБУ провела масштабну та унікальну операцію «Павутина» зі знищення російських літаків стратегічної авіації. 2 червня СБУ підтвердила, що внаслідок одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у глибокому тилу росії було пошкоджено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

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Українські дрони відпрацювали по таких аеродромах на території росії: «Оленья» в Мурманській області, «Бєлая» — в Іркутській області, «Дягілєво» — в Рязанській, «Іваново» — в Іванівській. Удар по авіабазі «Бєлая» став першою українською атакою по об’єктах у Сибіру.

Київ стверджує, що в недільній зухвалій атаці було задіяно 117 безпілотних літальних апаратів, запущених глибоко з російської території в рамках операції під кодовою назвою «Павутина».

За оцінками Сполучених Штатів, було пошкоджено до 20 військових літаків — приблизно половина від кількості, яку оцінював президент України Володимир Зеленський, — і близько 10 було знищено.

Російський уряд заперечив знищення будь-яких літаків і заявив, що пошкодження будуть відремонтовані, але російські військові блогери повідомляли про втрату або серйозні пошкодження близько десятка літаків, включаючи ті, що здатні нести ядерну зброю.

Удари, підготовлені протягом 18 місяців та здійснені безпілотниками, контрабандою доставленими поблизу баз у вантажівках, завдали потужного символічного удару по росії, яка протягом усієї війни в Україні часто нагадувала світові про свою ядерну могутність.

4 червня путін у телефонній розмові з президентом Дональдом Трампом заявив, що москва буде змушена відповісти на напад.

Пізніше Трамп сказав журналістам, що «це, ймовірно, буде негарно».

«Мені це не подобається. Я сказав: «Не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це припинити», — сказав Трамп про свою розмову з путіним.

«Але, знову ж таки, тут багато ненависті», — коментував Трамп свою розмову з правителем росії.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про реакцію доньки спецпредставника президента США по Україні Кіта Келлога Меган Моббс на масований удар росіян по мирних цілях, яка у цей час знаходилася в Києві. Зокрема, вона емоційно звернулася до батька.

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