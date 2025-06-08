«По Кримському мосту вдалося на все»: Зеленський оцінив ефективність операцій СБУ

Президент України Володимир Зеленський дав оцінку операціям СБУ в росії та в окупованому Криму.

Він назвав показники від 7 до 10 балів. При цьому глава держави виходив з того, що окрім кораблів, росіяни з початку війни використовували Кримський міст для постачання зброї.

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«Вони (СБУ — ред.) працювали, правда, у нас була історія, пов'язана з Кримським мостом», — розповів президент.



Зокрема, Зеленський пояснив, що ця операція пов'язана зі знищенням повітряної техніки, яка вбивала мирних людей.

«І тому це була справедлива ціль. І Служба працювала над цим мостом. Були дуже вдалі кроки, були і кроки, скажімо так, ми називаємо, коли вдало, але не все вийшло, що хотіли, називаємо 7−8. Не 10 балів, а 7−8, так було з Кримським мостом», — зазначив він.

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Водночас президент додав, що операція по знешкоджених кораблях, а також остання гучна спецоперація «Павутина» — оцінюється на 10 балів.

«Але було на 10 по кораблях й ця операція, про яку згадали ви („Павутина“ — ред.)», — резюмував глава держави.

Зазначимо, що 3 червня на Кримському мосту СБУ провела чергову унікальну операцію і втретє вдарила по Кримському мосту за час повномасштабної війни. Як повідомлялося, підготовка до операції тривала кілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, після чого 3 червня о 04:44 ранку, було активовано перший вибуховий пристрій. В результаті були сильно пошкоджені підводні підпірки опор на рівні дна. Наразі міст фактично перебуває в аварійному стані.

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Росіяни назвали відплатою за дії СБУ масовану комбіновану атаку на Україну у ніч на 6 червня. Проте офіційні особи на Заході вважають цю страшну атаку, а потім атаку на Харків та Дніпро, тільки початком. Вони впевнені, що відповідь кремля буде більш значним багатостороннім ударом по Україні.

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