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«До останнього Трамп триматиметься можливості спілкуватися з путіним», — дипломат
Дипломат та колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур вважає, що домінантою президента США буде бажання спілкуватися з путіним як з партнером для політичних цілей і реалізації ілюзорних економічних проєктів.
«Трамп розглядає припинення війни в Україні як частину загального задуму щодо переформатування відносин з росією. Цього він прагне для змін у порядку денному світової політики», — зазначив дипломат.
На думку експерта, Дональд Трамп до останнього буде триматися можливості спілкуватися з путіним як з партнером, а не як з суперником, а тим більше з ворогом.
«Не бачу зараз перспектив для використання санкцій США проти рф», — додав він.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що політика Трампа по Україні ставить весь світ у незмірно гірше становище.112
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