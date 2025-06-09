Дипломат та колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур вважає, що домінантою президента США буде бажання спілкуватися з путіним як з партнером для політичних цілей і реалізації ілюзорних економічних проєктів.

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«Трамп розглядає припинення війни в Україні як частину загального задуму щодо переформатування відносин з росією. Цього він прагне для змін у порядку денному світової політики», — зазначив дипломат.

На думку експерта, Дональд Трамп до останнього буде триматися можливості спілкуватися з путіним як з партнером, а не як з суперником, а тим більше з ворогом.

«Не бачу зараз перспектив для використання санкцій США проти рф», — додав він.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що політика Трампа по Україні ставить весь світ у незмірно гірше становище.

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