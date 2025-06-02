Висуваючи жорсткі, безкомпромісні вимоги на мирних переговорах з Україною, продовжуючи обстрілювати її хвилями ракет і безпілотників, путін надсилає чіткий сигнал. Мова йде про те, що він прийме врегулювання лише на своїх умовах і продовжуватиме війну, доки вони не будуть виконані. Водночас він намагався уникнути гніву президента США Дональда Трампа, хвалячи його дипломатію та заявляючи про відкритість москви до мирних переговорів, навіть коли він ставить максималістські умови, які відкидають Київ і Захід.

ВІДЕО ДНЯ

Трамп, який колись обіцяв припинити війну за 24 години, перевернув політику США щодо ізоляції росії, проводячи телефонні дзвінки з путіним і принижуючи президента України Володимира Зеленського. Водночас Трамп застеріг главу кремля від «підбурювань» і пригрозив москві санкціями, якщо вона не підтримає його мирні пропозиції, пише Associated Press.

Федір Лук'янов, російський аналітик, знайомий з кремлівським мисленням, сказав, що путін веде психологічну гру з Трампом, оскільки обидва вважають, що добре розуміють один одного.

«Тактика путіна, очевидно, ґрунтується на припущенні, що це питання має менший пріоритет для його співрозмовника, який хоче позбутися його так чи інакше, тоді як для російської сторони ніщо не зрівняється з ним за важливістю, — вважає Лук'янов. — За цією логікою той, хто вважає це чимось менш важливим, зрештою піде на поступки».

РЕКЛАМА

Хоча європейські союзники України закликають Дональда Трампа посилити санкції проти москви, щоб змусити її погодитися на припинення вогню, деякі побоюються, що він може зрештою дистанціюватися від війни. Якщо США припинять або скоротять військову допомогу Києву, це сильно підірве боєздатність України. Київ вже відчуває дефіцит озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони, що робить його дедалі вразливішим до російських ракетних атак та атак безпілотників.

Багато спостерігачів очікують, що росія розширить свій наступ протягом літа, щоб спробувати захопити більше земель та встановити ще жорсткіші умови для миру.

«москва вважає, що її вплив на Україну з часом зростатиме, і оскільки Трамп чітко дав зрозуміти, що вийде з переговорів, російські військові мають намір активізувати свої операції», — сказав Джек Вотлінг з Королівського об’єднаного інституту військ у Лондоні.

РЕКЛАМА

Він вважає, що росія активізує зусилля, спрямовані на захоплення всієї Донецької області, одночасно посилюючи бомбардування.

«кремль захоче натякнути на погіршення ситуації у міру продовження переговорів і сигналізувати Європі, що тил небезпечний, щоб відбити бажання європейських військових розміщувати сили в країні», — сказав Вотлінг у своєму аналізі.

Раніше «ФАКТИ» писали про операцію СБУ зі знищення частини стратегічної авіації росії, яка продемонструвала вразливість країни-агресорки.

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook