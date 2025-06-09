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Жовті плями на одягу зникнуть миттєво: обов’язково спробуйте ці чудодійні способи
Білий одяг — це класика гардероба. Він універсальний, але ми особливо любимо носити його у спекотні літні дні. Зберігати білі речі свіжими й чистими може бути складно, особливо коли на них є стійкі плями від поту або косметики, пише kobieta.interia.pl.
Жовті плями на одязі найпомітніші навколо пахв та коміра. Це плями від поту, а також використання дезодоранту, макіяжу та навіть сонцезахисних кремів. Від них важко відмовитися, тому варто ознайомитися з неочевидним способом прання білого одягу. Цей хитрий трюк базується на знаннях досвідчених перукарів, а не працівників пралень.
Зберегти білий одяг в ідеальному стані можливо завдяки простим методам. Дивно, але правильним продуктом є фіолетовий шампунь для волосся. Виявляється, це незамінний герой у догляді за світлим одягом. Як це працює?
Фіолетовий пігмент у складі шампуню нейтралізує жовті тони, які часто спотворюють білі предмети одягу. Регулярне використання шампуню допомагає довше зберігати сніжно-білий колір одягу, запобігаючи передчасному пожовтінню.
Просто налийте теплої води та дві чайні ложки фіолетового шампуню в миску. Змішайте та помістіть проблемний одяг у рідину на 15−20 хвилин. Потім виперіть на відповідній програмі, використовуючи порошок або рідину, призначену для догляду за білим одягом. Одяг стане як новий.
Якщо у вас під рукою немає фіолетового шампуню, ви можете звернутися до бабусиних методів. Харчова сода для прання займає перше місце в цій категорії. Якщо ви маєте справу зі стійким брудом, змішайте її з невеликою кількістю води, щоб утворилася густа паста. Нанесіть безпосередньо на жовті плями та залиште на п'ятнадцять хвилин. Потім ретельно витріть пасту та виперіть одяг, як завжди.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про кілька ефективних домашніх засобів позбутися плям від трави на улюбленому одязі.
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