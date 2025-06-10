Ізраїль передав Україні системи Patriot: що про це відомо

Ізраїль, у якого офіційний Київ закуповує ліки від променевої хвороби, офіційно передав Україні системи протиповітряної оборони Patriot, які раніше перебували на озброєнні ізраїльської армії. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю українським ЗМІ.

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За словами дипломата, ці системи були отримані Ізраїлем від США ще на початку 1990-х років і використовувалися для захисту країни. Тепер вони знаходяться в Україні, що є важливим кроком у зміцненні її протиповітряної оборони.

посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський

Бродський також зазначив, що ця передача є підтвердженням військової підтримки України з боку Ізраїлю, незважаючи на те, що про це мало говорили публічно. Він наголосив, що Ізраїль допомагає Україні не лише дипломатично, а й у військовому плані.

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Передача систем Patriot є важливим кроком у посиленні обороноздатності України, особливо в умовах постійних ракетних атак з боку Росії. Українські військові вже використовують ці комплекси для захисту стратегічних об’єктів та мирного населення.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot є однією з найефективніших систем протиповітряної та протиракетної оборони у світі. Вона здатна перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети та авіацію.

Україна отримала комплекси Patriot у 2023 році для захисту від російських ракетних атак, що значно посилило її обороноздатність.

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