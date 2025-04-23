Україна закуповує в Ізраїлю ліки від променевої хвороби: що відбувається

Приблизно через два тижні після того, як російський безпілотник влучив в укриття, збудоване для утримання радіації на Чорнобильській атомній електростанції, ізраїльська біотехнологічна компанія Pluri, розробник клітинних технологій на основі плаценти, уклала угоду про допомогу Україні. Мова йде про розробку засобів екстреного реагування на небезпечну для життя променеву хворобу в разі радіологічної події, пише Times of Іsrael.

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Як пише видання, війна підкреслила постійно зростаючу загрозу ядерних опадів на тлі неодноразових обстрілів атомної електростанції на півдні України і погроз президента росії застосувати ядерну зброю.

Минулого місяця хайфська компанія Pluri (раніше Pluristem) уклала ексклюзивну угоду з українським банком пуповинної крові «Гемафонд» щодо зберігання та розповсюдження препарату плацентарної експансивної клітинної терапії PLX-R18 як потенційного методу лікування небезпечної для життя променевої хвороби.

Цей стан, також відомий як гемопоетичний гострий променевий синдром, виникає, коли людина зазнає впливу високих рівнів іонізуючого випромінювання, наприклад, під час ядерної атаки або аварії. Відбувається руйнування кісткового мозку і клітин крові, що призводить до важкої анемії, інфекції та кровотечі. За відсутності ефективного лікування смерть може настати через чотири-вісім тижнів.

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У разі ядерної катастрофи Україна використовуватиме ізраїльську плаценту для екстреного лікування.

Компанія Pluri заявляє, що її клітинні методи лікування стимулюють і відновлюють виробництво всіх трьох типів клітин крові, що виробляються в кістковому мозку: білих і червоних кров'яних тілець, а також тромбоцитів. Відповідно до умов угоди про співпрацю з банком «Гемафонд» та за умови отримання зовнішнього фінансування від уряду та приватного сектору, ветеранська біотехнологічна фірма виготовить і поставить початкову потужність у 12 000 доз препарату PLX-R18, достатню для лікування 6 000 осіб. Дози будуть зберігатися та управлятися «Гемафондом» і доставлятися до медичних закладів по всій Україні у разі потреби.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим небезпечне для Європи застосування росією ядерної зброї. У разі її застосування постраждає не лише Україна.

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