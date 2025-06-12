путін пообіцяв змусити Україну заплатити за атаки на авіабази рф: аналітики пояснили, чого ще чекати

Хоча операція «Павутина» значно підняла бойовий дух українців, багато хто в країні готувався до помсти москви. Їхні побоювання посилилися, коли російський президент 4 червня заявив своєму американському колезі Дональду Трампу, що кремль «змушений буде відповісти» на атаку, пише edition.cnn.com.

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Перша відповідь росії була з 5-го на 6 червня у вигляді масованого удару дронів і ракет по Києву та всій країні. Міністерство оборони росії назвало ці удари «відповіддю» на «терористичні акти» Києва. Атака була жорстокою, але не відрізнялася від того, до чого Україна звикла за три роки війни. Реакція росії на надзвичайну операцію України досі викликає питання щодо здатності путіна піти на ескалацію та здійснити помсту, якої вимагають багато хто з його прихильників. А українці ставлять собі запитання: чи вже відчули вони всю силу відповіді росії, чи найгірше ще попереду?

Аналітики кажуть, що при визначенні відповіді путін зіткнувся з кількома обмеженнями. Одне з них політичне: масштабна інноваційна відповідь на операцію «Павутина» була б рівнозначна визнанню того, що Україна завдала серйозного удару по росії — враження, якого кремль намагається уникнути, сказала Катерина Степаненко, аналітик з питань росії в Інституті вивчення війни (ISW), аналітичному центрі у Вашингтоні.

У репортажах російських державних ЗМІ про телефонну розмову путіна з Трампом 4 червня майже не згадувалося про обіцянку російського президента «відповісти» на атаку України. Натомість основна увага приділялася результатам нещодавніх мирних переговорів у Стамбулі.

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Степаненко вважає, що це частина стратегії кремля.

«путін намагається приховати цю поразку і знову забути про неї», — сказала вона CNN.

Вона зазначила, що гучна реакція «суперечила б стратегічній меті кремля — забути про все і приховати це під килимом».

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путін також зіткнувся з матеріальними обмеженнями. Якщо раніше майже щоденні удари росії по Україні здійснювалися лише за допомогою десятків дронів, то зараз їхня кількість регулярно перевищує 400. За день до операції «Павутина» росія запустила по Україні 472 дрони.

«Реакція рф обмежена обсягом сил, які вона постійно використовує, — сказав Вільям Альберке, колишній чиновник НАТО з контролю над озброєннями, який зараз працює в аналітичному центрі Stimson Center. — Як можна дізнатися, чи насправді росія завдає удару у відповідь? Що може бути жорстокішим, ніж знищення багатоквартирних будинків або напади на торгові центри? Як може виглядати ескалація?»

Деякі прокремлівські канали закликали до удару з використанням балістичної ракети «Орєшнік», яку путін представив минулого року та яка досі була використана лише один раз проти України. Хоч він часто хвалить свою нову ракету, вона має обмежене застосування, сказав Марк Галеотті, провідний аналітик з питань росії.

«Орєшнік» дійсно призначений для певного типу цілей. Він не дуже точний… і не є бункерним руйнівником, — сказав він CNN, маючи на увазі, що ракета не зможе знищити ключові виробничі та управлінські центри, які Україна перемістила глибоко під землю. — Якщо ви збираєтеся її застосувати, вам потрібна ціль, яка варта цієї назви".

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Однією з цілей можуть бути українські служби безпеки, СБУ, які організували операцію «Павутина», сказав він.

«Але це не те, що можна зробити швидко, — вважає він. — Певним чином путін уже використав більшість засобів ескалації, які були в його розпорядженні, а це означає, що він не має можливості застосувати покарання».

Хоча путін може бути обмежений у своїй здатності відповісти на вражаючу операцію України власною операцією, це може не мати значення на полі бою, зазначив Галеотті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у ніч на 10 червня противник атакував Україну 322-ма засобами повітряного нападу, основним напрямком удару був Київ.

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