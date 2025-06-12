Спробуйте молоко та йод: чим поливати помідори, щоб був багатий урожай

Щоб отримати багатий врожай помідорів, за томатами потрібно правильно доглядати — вчасно підживлювати, пасинкувати, підв'язувати високорослі сорти, поливати.

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Але не тільки полив потрібний помідорам. На кожному етапі вирощування рослину потрібно не тільки поливати, а й оприскувати по листу, пише Gazeta.ua.

Важливо не пропустити момент, коли на стеблах з'являються перші квітки. Є кілька рецептів для обробки томатів саме у цей час, щоб потім отримати гарний врожай.

Можна використовувати борну кислоту — у відрі води розвести 5−10 грамів борної кислоти. Цією сумішшю слід обприскувати помідори.

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Допоможе й попіл. У трьох літрах води ретельно розмішати 300 грамів попелу й прокип'ятити суміш протягом пів години. Перелити настій у відро, додають мило й дати настоятися протягом доби.

Йод та молоко також допоможуть томатам у період цвітіння. У літрі молока розвести 30 крапель йоду. Перемішати, додати столову ложку перекису водню. Отриманий розчин розвести у 9 літрах води.

Для того, щоб добре формувалась зав'язь, рецепт з молоком та йодом трохи інакший. У літр води додати склянку нежирного молока та п'ять крапель йоду. Розчин ретельно перемішати й обробити ним помідори.

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Для поливу можна до води додавати також дріжджі, гумат або йод.

Досвідчені городники радять перед використанням розчинів, полити томати водою, щоб ґрунт став більш м'яким. Після цього ефективність розчинів буде більшою.

Під час поливу вода проникає глибше, а отже, створюються всі умови для того, щоб земля накопичила запас вологи, достатній для рослин.

Городниця з Одеси поділилася своїм секретом «шаленого врожаю».

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А визнаний фермер розказав, що потрібно зробити, якщо скручується листя у томатів.

Раніше ми вже розповідали, чим підживити помідори, коли з’явилися перші квітки.

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