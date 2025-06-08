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Червень не вибачає помилок: як правильно підживити томати саме зараз, щоб виросли здорові та ароматні плоди
Досвідчені фермери знають, що існують сорти помідорів, які легкі у вирощуванні й майже не потребують догляду.
Але навіть таким невибагливим сортам мало тільки води та сонця. Щоб помідори виросли смачними, вони потребують регулярного підживлення. Підкормка потрібна не тільки тоді, коли розсаду переносять у ґрунт, пише Ukr.Media.
Молодим рослинам потрібен азот, який допомагає нарощувати листя і зміцнювати стебло. Щоб розвивалося коріння та квітки, необхідно внести під помідори фосфор та калій. Саме калій відповідає за міцність рослини та солодкість майбутніх плодів.
У магазинах є безліч підкормок для томатів, але можна скористатися перевіреним народним рецептом.
У 10 літрів води розвести 1 літр коров'ячого гною, додати 1−2 столові ложки деревної золи.
Усе змішати, дати настоятися 1−2 дні. Поливати по 1−2 літри під корінь кожної рослини раз на два тижні. Після цього кущі томатів порадують пишним цвітінням.
А коли зав'язь уже активно перетворюється на плоди, важливо ще раз внести калій. Він допоможе зробити помідори більшими, смачнішими, а також захистить їх від хвороб і стресів у спеку.
Підживлення дріжджами також добре для томатів.
Щоб зберегти вологу на грядках з томатами, потрібно використовувати мульчу. Підійде скошена трава, солома, старе сіно. Мульча зберігає вологу і не дає поживним речовинам вимиватися з ґрунту.
Раніше ми розповідали, яке листя потрібно видаляти у томатів, та коли це краще зробити.135
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