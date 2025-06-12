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«Впевнений, що рф має план»: військовий оцінив загрозу наступу росії з білорусі
Під приводом навчання в білорусі росія розробляє план щодо наступу на українську територію, вважає заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади підполковник ЗСУ Максим Жорін. Все це може перерости у наступ на Київську, Житомирську, Рівненську, Волинську та Чернігівську області.
«Впевнений, що під навчання в білорусі рф має план щодо наступу на нашу територію — для цього вони й організовані. Все залежить від їхніх сил та засобів, а також наших можливостей протистояти ворогу ще на одному напрямку», — зазначив Жорін.
У коментарі телеграм-каналу Times of Ukraine він додав, що спершу ворог оцінить наявні українські сили, успіхи та неуспіхи у боях.
«Під загрозою північні області — від Рівного до Чернігова. Росіяни, коли починали вторгнення у 2022 році, мали план рушати з півночі та перерізали основні траси та логістику з заходу на схід. Нині російське командування не має впевненості, що зможе цього досягнути. Відповідно, наступу й немає», — підсумував підполковник.
Раніше «ФАКТИ» писали, що метою війни росії залишається повна капітуляція України.
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