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Кабачковий торт із зеленню: приготуйте за цим рецептом і не переживайте за свою талію

20:07 12 червня 2025
Кабачковий торт. Фото Мирослави Крутій

Це проста, смачна і некалорійна страва з кабачків. Готується дуже швидко, на смак ніжна, тому у сезон кабачків варто приготувати такий тортик, радить фудблогерка Мирослава Крутій.

Складники:

2−3 середні кабачки

4 яйця

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зелена цибуля

сіль, перець

Приготування

Кабачки добре помити, не чистити, натерти й трішки відтиснути сік.

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Додаємо до натертих кабачків усі інгредієнти, перемішуємо. Можна ще додати часничок чи якусь вашу улюблену приправу.

Виливаємо у форму, змащену олією чи маслом.

Випікати при 200 градусах 25−30 хвилин, все залежить від кількості маси кабачкової або від діаметра форми. Після випікання 10 хвилин охолодити й викласти на тарілку.

А про те, як приготувати кабачковий торт із начинкою з плавлених сирків, раніше розповідала фудблогерка Валерія Велігура.

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Читайте також: Ситно і дуже корисно: «зелена» вечеря з кабачків від Тетяни Литвинової

Фото Мирослави Крутій

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