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Кабачковий торт із зеленню: приготуйте за цим рецептом і не переживайте за свою талію
Це проста, смачна і некалорійна страва з кабачків. Готується дуже швидко, на смак ніжна, тому у сезон кабачків варто приготувати такий тортик, радить фудблогерка Мирослава Крутій.
Складники:
2−3 середні кабачки
4 яйця
зелена цибуля
сіль, перець
Приготування
Кабачки добре помити, не чистити, натерти й трішки відтиснути сік.
Додаємо до натертих кабачків усі інгредієнти, перемішуємо. Можна ще додати часничок чи якусь вашу улюблену приправу.
Виливаємо у форму, змащену олією чи маслом.
Випікати при 200 градусах 25−30 хвилин, все залежить від кількості маси кабачкової або від діаметра форми. Після випікання 10 хвилин охолодити й викласти на тарілку.
А про те, як приготувати кабачковий торт із начинкою з плавлених сирків, раніше розповідала фудблогерка Валерія Велігура.
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Фото Мирослави Крутій122
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