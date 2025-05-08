Домашні способи позбавлення від равликів: вони точно є у вас під руками

Равлики і слимаки можуть знищити цілі клумби та грядки за короткий час. Багато садівників використовують деревну золу, сподіваючись на швидкий результат. Однак цей метод може бути шкідливим, — як для ґрунту, так і для самих рослин, пише видання deccoria.

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Найефективнішим засобом проти равликів, який не порушує біологічний баланс саду, є фосфат заліза. Равлик перестає харчуватися після одного контакту з речовиною, а потім заривається в ґрунт і гине. Ця сполука не порушує життя ґрунтових мікроорганізмів і не загрожує корисним тваринам, таким як птахи чи їжаки, оскільки її інгредієнти природним чином присутні в навколишньому середовищі. Препарати на його основі випускаються у вигляді дрібних гранул, які слід рівномірно розсипати навколо рослин. Рекомендована доза становить приблизно 5 грамів на квадратний метр. Варто повторити внесення після сильних опадів, коли гранули змиються.

Фізичні бар'єри з тирси, особливо з хвойних дерев, також добре працюють. Цей матеріал поглинає вологу та ускладнює рух равликів, а також подразнює їхній організм. Для досягнення найкращого ефекту варто насипати навколо рослин смугу шириною 8−10 сантиметрів і товщиною щонайменше 2 сантиметри. Найкраще використовувати добре висушену тирсу, оскільки свіжа тирса може зв'язувати азот з ґрунту, обмежуючи доступність цього елемента для рослин. Також слід пам'ятати, що тривале використання хвойної тирси підкислює ґрунт.

Кава, а точніше гуща, має подібний ефект. Ви можете розсипати її безпосередньо по землі або приготувати спрей: просто змішайте приблизно 200 мл гущі з літром води та обприскайте клумби. Використання цього методу раз на тиждень може значно зменшити пошкодження ніжних листяних рослин, таких як салат.

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Ще один метод — розсипання навколо стовбура рослини гострого перцю й гірчичного порошку.

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