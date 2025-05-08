- 22:25 Як їсти піцу — руками чи за допомогою приборів: деякі нюанси вас можуть здивувати
- 22:00 Цю страву готують навіть мішленівські кухарі: просто, швидко та смачно
- 21:32 Ніколь Шерзінгер зізналась, через які випробування їй довелось пройти, щоб підкорити Бродвей
- 21:03 Домашні способи позбавлення від равликів: вони точно є у вас під руками
- 20:45 Усі побратими вижили, а він віддав найцінніше -життя: на Херсонщині загинув воїн з Вінниччини
- 20:33 «Міф про те, що „гарячий тур“ можна придбати у будь-який момент, дуже розповсюджений», — експертка з туризму Марина Білоножко
- 20:09 Ідеальна вечеря: готуємо спаржу «лінивим» способом, який не потребує варки
- 19:59 У Сумах матір намагалась продати власну дитину за 30 тисяч доларів
- 19:46 Готуємось до посилення банківських обмежень: яку картку вибрати
- 19:29 Все під контролем: до параду перемоги в росії відключать мобільний зв'язок
- 19:19 ЗСУ знищили важливу техніку з КНДР, яка перевершує деяку російську зброю
- 19:14 ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» на чолі з Артемом Колюбаєвим передали допомогу на фронт
Домашні способи позбавлення від равликів: вони точно є у вас під руками
Равлики і слимаки можуть знищити цілі клумби та грядки за короткий час. Багато садівників використовують деревну золу, сподіваючись на швидкий результат. Однак цей метод може бути шкідливим, — як для ґрунту, так і для самих рослин, пише видання deccoria.
Найефективнішим засобом проти равликів, який не порушує біологічний баланс саду, є фосфат заліза. Равлик перестає харчуватися після одного контакту з речовиною, а потім заривається в ґрунт і гине. Ця сполука не порушує життя ґрунтових мікроорганізмів і не загрожує корисним тваринам, таким як птахи чи їжаки, оскільки її інгредієнти природним чином присутні в навколишньому середовищі. Препарати на його основі випускаються у вигляді дрібних гранул, які слід рівномірно розсипати навколо рослин. Рекомендована доза становить приблизно 5 грамів на квадратний метр. Варто повторити внесення після сильних опадів, коли гранули змиються.
Фізичні бар'єри з тирси, особливо з хвойних дерев, також добре працюють. Цей матеріал поглинає вологу та ускладнює рух равликів, а також подразнює їхній організм. Для досягнення найкращого ефекту варто насипати навколо рослин смугу шириною 8−10 сантиметрів і товщиною щонайменше 2 сантиметри. Найкраще використовувати добре висушену тирсу, оскільки свіжа тирса може зв'язувати азот з ґрунту, обмежуючи доступність цього елемента для рослин. Також слід пам'ятати, що тривале використання хвойної тирси підкислює ґрунт.
Кава, а точніше гуща, має подібний ефект. Ви можете розсипати її безпосередньо по землі або приготувати спрей: просто змішайте приблизно 200 мл гущі з літром води та обприскайте клумби. Використання цього методу раз на тиждень може значно зменшити пошкодження ніжних листяних рослин, таких як салат.
Ще один метод — розсипання навколо стовбура рослини гострого перцю й гірчичного порошку.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про «гримучу суміш», яка назавжди прожене слимаків з городу.79
Читайте нас у Facebook