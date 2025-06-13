41.09 / 41.62 47.49 / 48.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українська медалістка Олімпійських ігор-2024 стала мамою (фото)

9:31 13 червня 2025
Ірина Геращенко

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко, яка наприкінці минулого року оголосила про вагітність, вперше стала мамою. В одному з пологових будинків Києва спортсменка народила доньку.

«Вчора був наш найкращий день. Вітаємо тебе у цьому чудовому світі, наш маленький діаманте. На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя та радості», — написала 30-річна Ірина Геращенко у соцмережах.

До речі, ім'я дитини стрибунка не розкриває, хоча раніше розповідала, що їй подобаються імена Міра та Діана. А ось обличчя новонародженої спортсменка показала.

Як відомо, Ірина з 2019 року одружена з колишнім стрибуном у висоту Сергієм Спільняком.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у колекції нагород Ірини Геращенко, окрім олімпійської «бронзи», також є «срібло» та «бронза» чемпіонатів Європи, дві срібні медалі Всесвітніх універсіад, а також бронзова нагорода фіналу «Діамантової ліги"-2024.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня-модель народила дев'ятиразовому чемпіону світу другу дитину.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

271

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Одруження Володимира Малухи з Тетяною Чернявською. Фото надала родина Малух

«Хіба може бути щасливою дівчина, яка виходить заміж за інваліда?»: герой «ФАКТІВ» Володимир Малуха зі складною формою ДЦП одружився

Гороскоп на 14 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Близнюки дізнаються багато цікавого, а перед Стрільцями відкриються нові можливості: гороскоп на 14 червня та порада мольфара

Радослав Сікорський

«путін насміхається з Трампа»: польський міністр не стримав емоцій

Суми

Окупація чи тиск: експерт розповів, чого очікувати на Сумському напрямку від ворога і в чому його головна мета

Наступний матеріал
Новини партнерів