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Українська медалістка Олімпійських ігор-2024 стала мамою (фото)
Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко, яка наприкінці минулого року оголосила про вагітність, вперше стала мамою. В одному з пологових будинків Києва спортсменка народила доньку.
«Вчора був наш найкращий день. Вітаємо тебе у цьому чудовому світі, наш маленький діаманте. На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя та радості», — написала 30-річна Ірина Геращенко у соцмережах.
До речі, ім'я дитини стрибунка не розкриває, хоча раніше розповідала, що їй подобаються імена Міра та Діана. А ось обличчя новонародженої спортсменка показала.
Як відомо, Ірина з 2019 року одружена з колишнім стрибуном у висоту Сергієм Спільняком.
Нагадаємо, що у колекції нагород Ірини Геращенко, окрім олімпійської «бронзи», також є «срібло» та «бронза» чемпіонатів Європи, дві срібні медалі Всесвітніх універсіад, а також бронзова нагорода фіналу «Діамантової ліги"-2024.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня-модель народила дев'ятиразовому чемпіону світу другу дитину.
Фото Instagram271
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