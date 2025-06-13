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- 13.06 21:31 Хоче яхту та гарячих хлопців: Дженніфер Лопес надихається Леонардо Ді Капріо
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Хоче яхту та гарячих хлопців: Дженніфер Лопес надихається Леонардо Ді Капріо
Подейкують, що Дженніфер Лопес, яка стала активно використовувати «боді помсти», планує розважитися цього літа. Як пишуть, мати двох дітей хоче максимально використати цьогорічне літо під час гастрольного періоду на Близькому Сході та в Європі. Близьке джерело стверджує, що вона з нетерпінням чекає «на яхту в оточенні гарячих хлопців».
Інсайдер, який розкрив інформацію, поділився: «Вона розглядає можливість оренди яхти з повним екіпажем для відпочинку на ній в оточенні гарячих хлопців та своєї довіреної світи», пише geo.tv.
Джерело стверджує, що Дженніфер Лопес черпає натхнення у Леонардо Ді Капріо. «Вона завжди думала, що Лео ДіКапріо впорався з труднощами, і планує стати його жіночим еквівалентом», — каже джерело.
Варто зазначити, що Дженніфер Лопес — не єдина, хто надихається Лео, адже повідомлялося, що Остін Батлер також пішов його слідами.
Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес розпочала ремонт свого нового особняка.224
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