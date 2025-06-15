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Лососеве масло за рецептом відомої кулінарки: смачно так, що не відірватися

22:00 15 червня 2025
Лососеве масло

Масло може бути оселедцевим, грибним, із зеленню… А чи пробували ви лососеве масло? Якщо ні, варто приготувати. Лосося знадобиться небагато, тож страва цілком бюджетна.

Рецептом делікатесу з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні. Пригощайте рідних та друзів. Подавайте їжу як у ресторані — і ваші близькі будуть у захваті. Даруйте їм позитивні емоції — це важливо.

— Приготуємо дуже смачне та ароматне масло із солоним лососем, — каже Елла Іванова. — Можна використовувати і відварену рибку — вийде також дуже смачно. Обидва варіанти мені сподобалися.

Лососеве масло

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  • 150 г вершкового масла
  • Сіль
  • Пластівці перцю чилі
  • 100 г солоної чи відвареної червоної риби
  • цедра лимона чи апельсина

Подрібнену солону або відварену червону рибу з'єднуємо з вершковим маслом, пластівцями перцю чилі, додаємо цедру лимона або апельсина та сіль. Загортаємо у харчову плівку, а потім у фольгу і зберігаємо у морозилці.

І смачного!

Раніше відома блогерка поділилася рецептом смачної вечері — курячої грудки в соєвому соусі .

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Фото з альбому Елли Іванової

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