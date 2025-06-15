Лососеве масло за рецептом відомої кулінарки: смачно так, що не відірватися

Масло може бути оселедцевим, грибним, із зеленню… А чи пробували ви лососеве масло? Якщо ні, варто приготувати. Лосося знадобиться небагато, тож страва цілком бюджетна.

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Рецептом делікатесу з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні. Пригощайте рідних та друзів. Подавайте їжу як у ресторані — і ваші близькі будуть у захваті. Даруйте їм позитивні емоції — це важливо.

— Приготуємо дуже смачне та ароматне масло із солоним лососем, — каже Елла Іванова. — Можна використовувати і відварену рибку — вийде також дуже смачно. Обидва варіанти мені сподобалися.

Лососеве масло

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150 г вершкового масла

Сіль

Пластівці перцю чилі

100 г солоної чи відвареної червоної риби

цедра лимона чи апельсина

Подрібнену солону або відварену червону рибу з'єднуємо з вершковим маслом, пластівцями перцю чилі, додаємо цедру лимона або апельсина та сіль. Загортаємо у харчову плівку, а потім у фольгу і зберігаємо у морозилці.

І смачного!

Раніше відома блогерка поділилася рецептом смачної вечері — курячої грудки в соєвому соусі .

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Фото з альбому Елли Іванової

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