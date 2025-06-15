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Лососеве масло за рецептом відомої кулінарки: смачно так, що не відірватися
Масло може бути оселедцевим, грибним, із зеленню… А чи пробували ви лососеве масло? Якщо ні, варто приготувати. Лосося знадобиться небагато, тож страва цілком бюджетна.
Рецептом делікатесу з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні. Пригощайте рідних та друзів. Подавайте їжу як у ресторані — і ваші близькі будуть у захваті. Даруйте їм позитивні емоції — це важливо.
— Приготуємо дуже смачне та ароматне масло із солоним лососем, — каже Елла Іванова. — Можна використовувати і відварену рибку — вийде також дуже смачно. Обидва варіанти мені сподобалися.
Лососеве масло
- 150 г вершкового масла
- Сіль
- Пластівці перцю чилі
- 100 г солоної чи відвареної червоної риби
- цедра лимона чи апельсина
Подрібнену солону або відварену червону рибу з'єднуємо з вершковим маслом, пластівцями перцю чилі, додаємо цедру лимона або апельсина та сіль. Загортаємо у харчову плівку, а потім у фольгу і зберігаємо у морозилці.
І смачного!
Раніше відома блогерка поділилася рецептом смачної вечері — курячої грудки в соєвому соусі .
Фото з альбому Елли Іванової159
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