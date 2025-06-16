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Пікантна вершкова намазка з редискою: простий рецепт

13:56 16 червня 2025
Рецепт сирної намазки з редискою. Фото Pixabay

Зараз — сезон редиски. Цей гостренький овоч можна використовувати не лише у звичних салатах чи при приготування охолоджуючої влітку окрошки, але й робити з ним різноманітні страви. Наприклад, замаринувати з додаванням буряка та перця.

А ще з редискою можна зробити намазку, рецептом якої ділиться ресурс «Шуба».

Інгредієнти:

  • Вершковий сир — 200 г;
  • Редиска — 5 шт.;
  • Цибуля шніт — 15 г;
  • Перець чорний мелений — половина ч.л.;
  • Сіль — за смаком.

Приготування:

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  • Редиску та цибулю нарізати дрібними шматками.
  • Додати вершковий сир, сіль та перець. За бажання можна перебити суміш на блендері.
  • Термін зберігання намазки в холодильнику — до трьох діб.

Раніше кулінар Іван Янюк ділився рецептом маринованої редиски по-грузинськи, яку роблять із зеленню, часником, перцем чілі та оцтом.

Фото Pixabay

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