Пікантна вершкова намазка з редискою: простий рецепт

Зараз — сезон редиски. Цей гостренький овоч можна використовувати не лише у звичних салатах чи при приготування охолоджуючої влітку окрошки, але й робити з ним різноманітні страви. Наприклад, замаринувати з додаванням буряка та перця.

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А ще з редискою можна зробити намазку, рецептом якої ділиться ресурс «Шуба».

Інгредієнти: Вершковий сир — 200 г;

Редиска — 5 шт.;

Цибуля шніт — 15 г;

Перець чорний мелений — половина ч.л.;

Сіль — за смаком. Приготування: РЕКЛАМА Редиску та цибулю нарізати дрібними шматками.

Додати вершковий сир, сіль та перець. За бажання можна перебити суміш на блендері.

Термін зберігання намазки в холодильнику — до трьох діб.

Раніше кулінар Іван Янюк ділився рецептом маринованої редиски по-грузинськи, яку роблять із зеленню, часником, перцем чілі та оцтом.

Фото Pixabay

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