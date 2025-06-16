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Книга рецептів
13:56 — 16 червня 2025
Пікантна вершкова намазка з редискою: простий рецепт
Зараз — сезон редиски. Цей гостренький овоч можна використовувати не лише у звичних салатах чи при приготування охолоджуючої влітку окрошки, але й робити з ним різноманітні страви. Наприклад, замаринувати з додаванням буряка та перця.
А ще з редискою можна зробити намазку, рецептом якої ділиться ресурс «Шуба».
Інгредієнти:
- Вершковий сир — 200 г;
- Редиска — 5 шт.;
- Цибуля шніт — 15 г;
- Перець чорний мелений — половина ч.л.;
- Сіль — за смаком.
Приготування:
- Редиску та цибулю нарізати дрібними шматками.
- Додати вершковий сир, сіль та перець. За бажання можна перебити суміш на блендері.
- Термін зберігання намазки в холодильнику — до трьох діб.
Раніше кулінар Іван Янюк ділився рецептом маринованої редиски по-грузинськи, яку роблять із зеленню, часником, перцем чілі та оцтом.
Фото Pixabay86
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