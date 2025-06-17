«Шахтар» дізнався першого суперника в Лізі Європи: результати жеребкування 1-го відбірного раунду

У вівторок, 17 червня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, за підсумками якого свого суперника дізнався володар Кубка України «Шахтар».

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Бронзовий призер УПЛ, новим головним тренером якого став 38-річний турок Арда Туран, розпочне єврокубковий сезон поєдинками з віцечемпіоном Фінляндії ФК «Ільвес Тампере». Перший матч гірники проведуть 10 липня на своєму полі, поєдинок у відповідь — 17-го в гостях.

Додамо, що «Шахтар», швидше за все, прийматиме єврокубкового суперника на стадіоні «Олімпії» зі столиці Словенії Любляни.

Інші пари 1-го кваліфікаційного раунду ЛЄ сформували:

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«Шериф» (Молдова) — «Пріштіна» (Косово)

«Спартак» (Словаччина) — «Хеккен» (Швеція)

«Сабах» (Азербайджан) — «Цельє» (Словенія)

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«Легія» (Польща) — «Актобе» (Казахстан)

«Левськи» (Болгарія) — «Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль)

АЕК (Кіпр) — «Партизан» (Сербія)

«Пакш» (Угорщина) — ЧФР (Румунія)

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До речі, чемпіон України «Динамо», «Олександрія» та «Полісся», яке очолив Руслан Ротань, дізнаються своїх опонентів у 2-му відбірному раунді Ліги чемпіонів та Ліги конференцій за підсумками жеребкування у середу, 18 червня. Тоді ж визначиться і наступний опонент у ЛЄ (або ЛК) «Шахтаря».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній тренер «Шахтаря» Патрік ван Леувен призначений головним тренером «Кривбаса».

Фото ФК «Шахтар»

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