«Полісся» та «Олександрія» отримали суперників у відборі Ліги конференцій

У середу, 18 червня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи визначилися пари 2-го відбірного раунду Ліги конференцій, яку минулого сезону виграв «Челсі».

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Зокрема, своїх суперників дізналися «Олександрія», яку очолив 33-річний тренер Кирило Нестеренко, та «Полісся» з новим «кермовим» Русланом Ротанем.

Віцечемпіон України «Олександрія» зіграє з переможцем пари АЕК (Кіпр) — «Партизан» (Сербія). Перший матч у олександрійців 24 липня на «своєму» полі (у польському Катовиці), поєдинок у відповідь — 31 липня у гостях.

А ось опонентом «Полісся» стане переможець пари «Борац» (Боснія та Герцеговина) — «Санта-Коломна» (Андорра). Перша зустріч у житомирян — 24 липня «вдома» (у польському Глівіце), матч у відповідь — 31 липня в гостях.

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До речі, якщо раптом донецький «Шахтар» не зможе пройти в 1-му раунді кваліфікації Ліги Європи фінський «Ільвес Тампере», то в Лізі конференцій зустрінеться з АЗ із Нідерландів (перший матч — на своєму полі).

Додамо, що ті, хто програв у кваліфікації Ліги конференцій, вилітають з єврокубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матч молодіжного Євро-2025 Україна — Нідерланди .

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Фото ФК «Олександрія»

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