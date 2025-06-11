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«Останні удари, схоже, є частиною ширшої кампанії москви»: ЗМІ про пекельну ніч у столиці
Вашингтон спрямовує дипломатичні зусилля на встановлення миру, але на переговорах у Стамбулі домовитися про припинення вогню не вдалося. Черговий обмін полоненими - єдиний результат таких зустрічей. В той же час москва посилила атаки дронів і ракет, незважаючи на тиск США з метою досягнення перемир'я. Мешканці Києва описали ніч проти 10 червня як одну з найгучніших.
«Напади посилилися після того, як 1 червня Україна провела серію ударів дронами по стратегічних бомбардувальниках на авіабазах у росії. Останні удари, схоже, є частиною ширшої кампанії москви з метою подолати українську протиповітряну оборону, оскільки вона готує нову наземну операцію на сході України», — зазначає видання The New York Times.
За словами українських посадовців, у вівторок рф запустила по Україні 315 дронів і 7 ракет. Це сталося після ще однієї масштабної повітряної атаки, у якій росія застосувала близько 500 дронів і ракет. Це, зазначають у публікації, чи не найбільша подібна атака з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Повітряні тривоги, гуркіт ППО, вибухи — такими стали ночі у Києві. Втомлені люди змушені ночувати у коридорах, ванних кімнатах чи укриттях метро. Діти плачуть у сховищах, а вранці українці все одно йдуть на роботу.
Раніше «ФАКТИ» писали, що у РНБО проаналізували масовану атаку рф по Києву та Одесі: «Це міна, яка призведе до великої війни в Європі».212
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