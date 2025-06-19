Парламентарі звернуться до Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо зловживань Ірини Кременовської та Олексія Святогора

На засіданні Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України, яке відбулося 18 червня 2025 року, було розглянуто звернення громадської організації «Стоп Нелегал» щодо зловживань та правопорушень, вчинених Іриною Кременовською та Олексієм Святогором, а також невідповідності їхніх дій законодавству України.

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Голова ГО «Стоп Нелегал» Денис Шинкаренко закликав Комітет звернути увагу на інформаційну діяльність вищезазначених осіб та ініціювати звернення до низки компетентних органів, зокрема до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Національної поліції, а також рекомендувати голові Служби безпеки України взяти цю справу під особистий контроль, оскільки дії Кременовської та Святогора містять ознаки злочинів проти основ національної безпеки України.



Члени Комітету одноголосно підтримали рішення звернутися до Нацради та до Національної поліції для розгляду ситуації та, залежно від їхньої відповіді, вживати подальших заходів.

Нагадаємо, що щодо Кременовської Головне управління Служби безпеки у місті Києві та Київській області вже проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 161 — «Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової чи національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Підставою для розслідування стали численні матеріали, оприлюднені Іриною Кременовською на її інформаційному ресурсі «Говори!». У цих публікаціях простежується послідовна риторика, спрямована на розпалювання ворожнечі, підрив стабільності в країні та просування російських пропагандистських наративів. Зокрема, авторка неодноразово закликала до перегляду українського законодавства відповідно до російських зразків, що напряму суперечить національним інтересам. У своїх текстах Кременовська регулярно цитує та поширює висловлювання відомих російських пропагандистів, сприяючи їхній присутності в українському інформаційному просторі. Таким чином вона фактично виконує замовлення іноземних кураторів, популяризуючи антиукраїнську риторику всередині країни.

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Кременовська разом із Святогором очолюють створений ними так званий «Центр економіко-правових досліджень», через який намагаються впливати на інформаційний простір України, законодавчі процеси та діяльність державних органів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграф 21 травня у Вашингтоні відбувся міжнародний форум Civil Society Congress у рамках IRF Builders Forum, який зібрав високопосадовців Білого дому, представників Держдепартаменту США, релігійних лідерів, дипломатів та провідних експертів з питань захисту релігійної свободи.

Під час цього значущого заходу у Вашингтоні Ірину Кременовську офіційно ідентифікували як агентку російської антикультової мережі РАЦИРС, яка під керівництвом Олександра Дворкіна реалізує підривні інформаційні кампанії проти України. Учасники форуму закликали до міжнародного розслідування діяльності всіх представників мережі Дворкіна, включно з Кременовскькою, впровадження персональних санкцій та посилення кримінального переслідування, підкресливши, що держава вже розпочала відповідне провадження за статтею 161 ККУ — як чіткий сигнал про невідворотність покарання для агентів впливу рф. На вашингтонському майданчику Україну відзначили як приклад країни, що навіть в умовах війни демонструє високу повагу до свободи віросповідання та ефективно протидіє гібридним загрозам.

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