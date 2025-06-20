- 09:08 Через три дні рятувальники знайшли п'ятирічну дитину-аутиста, яка зникла в лісі на Івано-Франківщині
- 08:42 Ціль — НПЗ: вночі ворог масовано атакував Кременчук дронами та ракетами
- 08:17 Левам варто навести лад у думках та справах, а Рибам — не чинити опір несподіваним змінам: гороскоп на 21 червня
- 08:04 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 20.06 23:53 Магучих повернулася до Парижа і здобула «срібло» етапу «Діамантової ліги»
- 20.06 22:26 У моді вінтажні будильники: причини популярності цього предмета вас здивують
- 20.06 22:00 Літній салат з незвичайним соусом: смачно, як у найкращому ресторані
- 20.06 21:30 Дженніфер Лопес вперше з’явилася на публіці після фото Бена Аффлека з немовлям
- 20.06 21:01 І ніякої гнилі більше: обприскайте свої помідори цим розчином і забудете про хворобу
- 20.06 20:45 «Весільний віночок вважається сильним оберегом», — майстриня Лідія Мосійчук
- 20.06 20:34 Йому вдалося захопити в полон російського десантника, який творив звірства у Бучі: на Сумщині загинув захисник із Київщини
- 20.06 20:06 Десерт із печивом та полуницею: смачно так, що не відірватись
Він цього не зробить: Волкер пояснив, чому Трамп не хоче їхати до України
Курт Волкер, який був спеціальним представником Держдепу США з питань України у 2017−2019 роках і який вважає, що путін не готовий до переговорів, переконаний, що Трамп точно не відвідає Україну під час війни
«Ні. Він цього не зробить. Він хоче зберегти свою здатність говорити з путіним, а також із Україною. Він хоче залишатися над процесом. Він майже щодня каже: „Це не моя війна. Я її не починав. Це війна Байдена“. Він не поїде», — впевнений Волкер.
На думку Волкера, так само Трамп не зустрінеться з путіним, поки не буде припинення вогню.
«Вважаю, що це означало б піти на надто велику поступку. Двостороння зустріч із путіним, переговори на найвищому рівні, поки триває війна? Ні. Його мета — зупинити війну. І якщо путін цього не зробить, то зустрічі не буде», — додав він.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що аналітик Леонід Швець вважає, що Трамп зараз поводиться так, як Зеленський після обрання.440
Читайте нас у Facebook
Мріє потрапити на цирковий фестиваль у Монте-Карло: унікальна 7-річна гімнастка встановила рекорд України, провисівши під куполом на одній п’яті