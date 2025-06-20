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Він цього не зробить: Волкер пояснив, чому Трамп не хоче їхати до України

11:24 20 червня 2025
Курт Волкер

Курт Волкер, який був спеціальним представником Держдепу США з питань України у 2017−2019 роках і який вважає, що путін не готовий до переговорів, переконаний, що Трамп точно не відвідає Україну під час війни

«Ні. Він цього не зробить. Він хоче зберегти свою здатність говорити з путіним, а також із Україною. Він хоче залишатися над процесом. Він майже щодня каже: „Це не моя війна. Я її не починав. Це війна Байдена“. Він не поїде», — впевнений Волкер.

На думку Волкера, так само Трамп не зустрінеться з путіним, поки не буде припинення вогню.

«Вважаю, що це означало б піти на надто велику поступку. Двостороння зустріч із путіним, переговори на найвищому рівні, поки триває війна? Ні. Його мета — зупинити війну. І якщо путін цього не зробить, то зустрічі не буде», — додав він.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що аналітик Леонід Швець вважає, що Трамп зараз поводиться так, як Зеленський після обрання.

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