Здавалося б, безмежне терпіння президента Дональда Трампа до президента володимира путіна насправді може мати межі.

«З ним щось сталося. Він абсолютно з’їхав з глузду!» — написав днями Трамп на своїй платформі Truth Social, посилаючись на нещодавні масовані авіаудари по українських містах та бажання путіна завоювати «всю Україну, а не лише її частину». Також американський президент сказав журналістам, що розглядає можливість запровадження нових санкцій проти росії, і написав: «Якби не я, з росією вже сталося б багато справді поганих речей». Але під час брифінгу у Білому домі сказав журналістам, що поки що утримується від нових санкцій.

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Тож не можна сказати, що Трамп повністю та раптово змінив свою думку за одну ніч. Але врахуйте, що наприкінці лютого Трамп публічно критикував Зеленського в Овальному кабінеті, звинувачуючи Україну в розв'язанні війни та припиняючи всю допомогу США українським воєнним зусиллям. За цими мірками, новий тон Трампа все ще є одним із кількох подій, які доповнюють бажану зміну темпу для Києва, пише видання Vox.

Навіть якщо не буде вжито жодних нових заходів ні для підтримки України, ні для покарання росії, і навіть якщо США «відмовляться» від зусиль щодо переговорів про припинення вогню, події з лютого все одно являють собою разючe дипломатичну зміну долі для України. Та, ймовірно, приблизно такий хороший результат, якого Київ міг би обґрунтовано очікувати від цієї адміністрації. Що не змінилося: санкції, розвідка та (поки що) зброя.

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Ганна Шелест, київська аналітик з питань оборони Центру європейського політичного аналізу, розповіла Vox, що, попри зміну тону Трампа щодо путіна, його постійні нападки на Зеленського свідчать про те, що «ми все ще перебуваємо в транзакційній ситуації. Ми досі не змогли кардинально змінити підхід президента США». Трамп, попри все своє нинішнє розчарування, явно все ще розглядає війну набагато більш співчутливо до інтересів росії, ніж Джо Байден чи багато членів його власної партії. Але з погляду фактичної матеріальної підтримки, з моменту вступу Трампа на посаду мало що змінилося.

Як зазначає Марк Кансіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, підсумок полягає в тому, що «загальний обсяг військової допомоги, що надається, є відносно високим і залишиться таким протягом тривалого часу». Білий дім і Конгрес навряд чи виділять нові кошти на допомогу Україні, але, можливо, інші країни зможуть заповнити цю прогалину. За повідомленнями, європейські уряди все більше схиляються до ідеї закупівлі зброї в американських виробників. Досі ці уряди віддавали перевагу закупівлі у власних компаній, але є низка систем, таких, як надзвичайно важливі ракети протиповітряної оборони Patriot, які можуть надати лише США.

Цілком можливо, що Україна може дещо виграти від більш пасивного підходу США. Попри те, що команда Байдена чітко дала зрозуміти, що підтримуватиме військові зусилля України стільки, скільки буде потрібно, українські чиновники іноді обурювалися тим, що вони вважали мікроменеджментом з боку Білого дому. Вони вважали, що Вашингтон занадто стурбований ризиками ескалації конфлікту з росією, особливо коли йшлося про удари по російській території з великої відстані. Але згідно з заявою німецького канцлера Фрідріха Мерца, союзники, включаючи США, домовилися зняти обмеження на дальність зброї, що постачається в Україну, що дасть українцям більше свободи для ударів по цілях, розташованих глибоко в росії.

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Дві основні зміни в політиці США, що відбулися за часів Трампа, — це угода між США та Україною про корисні копалини та прямі переговори з росією. Обидві виявилися менш катастрофічними для України, ніж здавалося спочатку.

Трамп явно відійшов від думки, що він може закінчити війну за 24 години, і, здається, повністю втрачає інтерес до мирних переговорів. Або, як висловився Венс, «ми більш ніж готові піти».

Багато що залежить від того, що саме означає «піти». Якщо це означає припинення постачання зброї, обміну розвідданими та санкцій проти росії, це буде катастрофічним для України, хоча й не обов'язково фатальним, йдеться у статті.

«Це не так, що якщо ми завтра відмовимося від допомоги, українці відразу перестануть існувати — що, на мою думку, було припущенням адміністрації, коли вона прийшла до влади, — сказав Джеффрі Едмондс, колишній радник Білого дому та Пентагону з питань росії. — Вони думали, що мають набагато більше важелів впливу на Україну та росію, ніж насправді».

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Якщо Трамп просто збереже статус-кво — залишить чинні санкції, продовжить постачання зброї, за яку вже заплачено, — цього може вистачити українцям, щоб утримати позиції принаймні протягом найближчих місяців, вважають автори публікації.

До вступу Трампа на посаду українські лідери висловлювали обережний оптимізм, що, всупереч прихильності Трампа до путіна вони зможуть перетягнути його на свій бік. Це було надто оптимістично: Трамп навряд чи коли-небудь стане сильним прихильником України. Але принаймні він, здається, менш схильний бути сильним прихильником росії. На цей час це, мабуть, найкраще, на що Києв може сподіватися.

Раніше повідомлялося, що Україна передала США умови миру та чекає на відповідь росії. Водночас путін висунув жорсткі умови припинення війни.

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