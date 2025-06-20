Російські війська, продовжуючи терор мирних міст України, днями здійснили механізований штурм чисельністю щонайменше взводу на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри показують, що окупанти здійснили його на захід від Яблунівки (на захід від Торецька) з використанням щонайменше трьох одиниць бронетехніки та чотирьох моторизованих транспортних засобів, ймовірно, всюдиходів.

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Російські війська від зими 2024−2025 років здійснюють механізовані штурми все рідше, ймовірно, через українські можливості використання безпілотників та скорочення постачання бронетехніки рф, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За словами аналітиків, споживання росією запасів танків радянської епохи сповільнюється. Натомість вороги дедалі більше покладаються на цивільні транспортні засоби, всюдиходи та мотоцикли для наступальних операцій. Міністерство оборони росії у квітні 2025 року розпочало офіційно використовувати мотоцикли у наступальних операціях.

Натомість російські механізовані наступи на Торецькому напрямку можуть свідчити про те, що російське військове командування має намір надати пріоритет цій ділянці фронту.

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Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, навіщо росіяни хочуть захопити місто Покровськ та як його оборона може вплинути на бойові дії.

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