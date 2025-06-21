Боже мій, а якщо вітер посилиться: королева Камілла опинилася у незручній ситуації

Щороку Королівські перегони в Аскоті стають однією з найважливіших подій у Сполученому Королівстві. Британська королівська родина на чолі з королем Чарльзом та Каміллою займає чільне місце в цій гламурній події. Іподром Беркшира, головна сцена цієї події, є місцем, де збирається знать, щоб відсвяткувати прихід літа. Цього року, як і в попередніх випадках, королівська родина брала участь у відкритті перегонів. Серед найбажаніших моментів — процесія карет, що знаменує офіційний початок святкування. Провідним каретним екіпажем є той, що перевозить Чарльза та його дружину Каміллу, пише edatv.news.

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Королева Камілла, мала елегантний вигляд у світло-блакитному пальті та капелюсі, прикрашеному білими квітами, тримала сумочку на заході просто неба. Під час відкриття заходу сильний вітер загрожував здути капелюшки королеви та її фрейліни леді Сари. Експерт з читання по губах Нікола Хіклінг розповіла, що стурбована Камілла вигукнула: «Боже мій, якщо вітер подує ще сильніше, мій капелюх полетить».

Хоча інцидент здавався незначним, це був незручний момент для королеви Камілли. Вона намагалася зберегти елегантність, вітаючи присутніх. Ситуація викликала певне збентеження у королеви Камілли, яка навіть розглядала можливість зняти капелюх, щоб не втратити самовладання.

За словами Хіклінг, королева прокоментувала: «Я швидко вітаюся і знову тримаю капелюха. Чи варто мені його зняти? Я не можу».

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Незважаючи на вітер і хвилювання, королева Камілла твердо трималася своєї ролі, а король Чарльз уважно спостерігав за цим. Камілла, сміючись, додала: «Цей вітер викликає шаленство».

Незважаючи на незручний момент, Royal Ascot залишається однією з найпрестижніших подій для королівської родини. Інші члени королівської родини також були присутні: Пітер Філіпс, Зара Тіндалл та принцеса Беатріс розділили цей день на найвищому рівні. За традицією, герцог Веллінгтон та Аннабель Елліот, сестра королеви Камілли, також бралт участь у святкуванні.

Королева Єлизавета II була великою прихильницею перегонів в Аскоті та залишила спадщину, яку Чарльз та Камілла продовжують шанувати. Цього року її кінь Desert Hero тріумфував у King George V Stakes, що стало важливим досягненням для королівської родини.

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Раніше Кейт Міддлтон відвідала історичну королівську церемонію.

Фото Getty Images

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